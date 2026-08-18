circle x black
Cerca nel sito
 

Aggressione a Klaus Davi a San Siro, scatta il daspo per sei ultrà del Milan

Notificati dalla Questura di Milano. Il giornalista: "Pronto a rimettere le querele in caso di scuse degli aggressori e del direttivo della Curva sud"

Klaus Davi - Fotogramma
Klaus Davi - Fotogramma
18 agosto 2026 | 10.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sono stati disposti 6 daspo a carico di 6 uomini che gravitano nel mondo degli Ultras milanisti e che aggredirono a calci e pugni il giornalista Klaus Davi l'8 marzo scorso in Piazza Axum, tradizionale luogo di ritrovo del tifo milanista. Lo apprende da fonti della Questura di Milano la testata 'Spot and web'. I sei avevano accerchiato il giornalista domenica 8 marzo mentre stava realizzando una inchiesta a puntate sul mondo Ultras colpendolo con pugni e calci. Poco dopo avere esporto regolare denuncia, Davi era stato sentito dalla Digos di Milano in via Fatebenefratelli per il riconoscimento dei presunti aggressori.

Il giornalista ha spiegato che "funzionari della Questura di Milano mi hanno confermato che tutti i daspo sono stati notificati. Vorrei però cogliere l'occasione per lanciare un messaggio al mondo delle Curve milanese. Mi rendo conto che il mio giornalismo è diverso, irritante, non lo svolgo solo in ufficio, non aspetto le ordinanze per scrivere, ma agisco sul campo e questo puo apparire fastidioso in certi contesti. Precisato questo, pur avendo sporto denuncia querela verso ignoti ( a marzo ancora i sei aggressori non erano stati identificati ) sono disponibile a rimettere le querele come concordato con il mio legale Eugenio Minniti in cambio di scuse pubbliche da parte degli aggressori e del direttivo della Curva sud che mi ha duramente attaccato definendomi pagliaccio con un post ancora oggi visibile. Preciso che non sono interessanto a risarcimenti. Ovviamente continuerò a fare il mio lavoro anche nella imminente prossima stagione sperando che non ci siano altri agguati ."

Klaus Davi è autore di una video inchiesta a puntate sulle infiltrazioni della 'Ndrangheta nelle curve. Alcuni suoi servizi sono andati in onda su 'Report' di Sigfrido Ranucci, in particolare i sopralluoghi al Baretto di Milano e le interviste a Berto Bellocco a San Ferdinando nell'ambito di una inchiesta di Daniele Autieri. Ha partecipato a tutti gli eventi degli ultras milanisti e interisti dal giorno dell'omicidio di Antonio Bellocco e ha incontrato e intervistato esponenti della famiglia Bellocco a San Ferdinando e Pesce a Rosarno. Attualmente si trova nelle Preserre vibonesi luogo in cui viveva e operava Pietro Simonicini suocero di Marco Ferdico e presunto coautore dell'omicidio Boiocchi per una serie di interviste.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Daspo Ultras milanisti Aggressione Giornalismo investigativo
Vedi anche
News to go
Debito pubblico, a giugno nuovo record a 3.207,2 miliardi
Eruzione Etna, nuova bocca nella Valle del Bove: il video della nuvola di cenere vulcanica - Video
Sardegna, nuovo sbarco di migranti tra i bagnanti dopo l'incidente a Su Giudeu - Video
Mercati: seduta incolore, petrolio e oro in rialzo - Video
Attentato Ranucci, l'avvocato di Lavitola: "Affranto per aver provocato guai a persone a cui tiene" - Video
Trump con George Washington nel nuovo video generato con l'Ia: "Grazie per le tue idee"
Ballando con le stelle, Jimmy Ghione sarà nel cast: "Farò ballare il mondo" - Video
Noemi riprende il tour dopo l'incidente, l'arrivo sul palco con le stampelle: "Mi è mancato cantare" - Video
Attentato Ranucci, l'avvocato di Lavitola: "Non vuole ritrattare ma puntualizzare" - Video
Palio di Siena verso nuovo rinvio, ancora pioggia su piazza del Campo - Video
News to go
Iran-Usa, tregua scaduta e braccio di ferro su Hormuz
Palio Siena, il volto della Vergine divide la vigilia dell'Assunta - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza