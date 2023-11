Aids: 1 dicembre giornata mondiale, a Roma convegno Artemisia-Sapienza

Il primo dicembre si celebra la Giornata mondiale contro l'Aids: malattia che dal 1981 ha ucciso oltre 25 milioni di persone nel mondo. La Giornata è un'opportunità fondamentale per esprimere solidarietà alle persone affette da questa sindrome, commemorare chi ha perso la vita, sensibilizzare sui rischi delle epidemie e riflettere sull’importanza di saper fare tesoro di quanto scoperto e imparato dalle esperienze pregresse: come dimostrato anche dalla pandemia di Covid-19, l’impegno sinergico fra gli attori della sanità pubblica e privata, l’analisi epidemiologica accurata e il confronto aperto fra gli esperti consentono di mettere in atto misure di prevenzione, profilassi, diagnosi e cura appropriate, per affrontare le sfide del presente e del futuro ed essere in grado di tutelare la salute di tutti a 360°. Questi i temi centrali del convegno residenziale Ecm 'Medicina a 360°: appropriatezza, interdisciplinarietà, accessibilità', promosso e organizzato da Artemisia Academy, organismo della Fondazione Artemisia, insieme a Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Odontoiatria - Terza Missione.

L’evento, che vede il coinvolgimento di primari esponenti del mondo scientifico e accademico e il riconoscimento scientifico di Iismas - Istituto internazionale di scienze mediche antropologiche e sociali - si terrà venerdì 1° dicembre, dalle ore 16, presso il Policlinico Umberto I di Roma, Aula Pietro Valdoni – IV Clinica Chirurgica - Viale del Policlinico, 155.