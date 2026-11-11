L'allarme bomba, la corsa nei corridoi e l'evacuazione, tra le urla dei docenti e i pianti dei bambini. Attimi di paura oggi, mercoledì 11 novembre, all'Istituto Comprensivo Elsa Morante, una scuola di Roma situata nel I municipio, che ha vissuto, come oltre 300 in tutta Italia, l'allarme bomba scatenato da una mail di minacce che prometteva un vero e proprio "genocidio".

"Tutto è iniziato intorno alle 11, quando è arrivata una telefonata della dirigenza che ha detto di evacuare la scuola. Quindi abbiamo preso i bambini, li abbiamo messi in fila e li abbiamo portati fuori dalla scuola, poi potevamo soltanto aspettare", ha raccontato un uomo che lavora con i bambini dell'Istituto all'Adnkronos, "alla scuola si è creato il caos, nemmeno noi o le maestre capivamo cosa stesse realmente succedendo".

Il panico si è diffuso rapidamente: "Una maestra ha chiamato le altre docenti urlando ‘non è un gioco dobbiamo evacuare'. Io mi trovavo in classe e ho pensato ‘ma che sta succedendo?’", ha raccontato l'uomo, "la maestra ha iniziato a urlare più forte in corridoio 'è un allarme bomba, dobbiamo evacuare tutti’. Era visibilmente agitata e preoccupata, sono stati momenti davvero concitati e lì per lì abbiamo pensato soltanto a portare via gli studenti. In 10 secondi eravamo fuori dalla scuola".

Difficile spiegare ai bambini cosa stesse succedendo: "Ai più piccoli non abbiamo detto niente, ai più grandi qualcosa abbiamo raccontato, ma senza entrare nei dettagli o citare la minaccia. Ho evitato di pronunciare la parola 'bomba' e usare termini del genere per non aumentare il panico", ha spiegato, "alcuni bambini hanno iniziato a piangere, non capivano e urlavano per i corridoi 'dove sono mamma e papà?'".

"Noi ci siamo limitati a esporgli cosa fare. Ho fatto uscire i bambini dalla classe e gli ho detto 'adesso usciamo in fila per due, andiamo in giardino e ci sediamo a terra'. Gli ho detto che avremmo giocato e continuato le nostre attività all'esterno". Immediato l'arrivo dei genitori: "La comunicazione ai genitori era che se volevano potevano venire a prendere i propri figli, sono venuti praticamente tutti", ha rivelato, "non potevamo garantire l'accesso dei bambini alla mensa, perché da protocollo, dopo un allarme del genere, si può rientrare negli edifici dell'Istituto soltanto dopo l'arrivo e il sopralluogo della polizia, che è intervenuta dopo circa un'ora e mezza. A quel punto si è deciso di chiudere la scuola e mandare tutti a casa".