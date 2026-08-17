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Colpito da fulmine in Alto Adige, morto escursionista sul Piz Starlex

Sarebbe morto così, a oltre 3mila metri di altezza sopra Tubre in Val Monastero, l'uomo ritrovato senza vita nella notte dopo essere stato segnalato come disperso

Colpito da fulmine in Alto Adige, morto escursionista sul Piz Starlex
17 agosto 2026 | 12.11
Silvia Mancinelli
LETTURA: 1 minuti

Ucciso da un fulmine durante la discesa sul Piz Starlex, in Alto Adige. Sarebbe morto così, a oltre 3mila metri di altezza sopra Tubre in Val Monastero, un escursionista ritrovato senza vita nella notte dopo essere stato segnalato come disperso. L’ultimo contatto telefonico era avvenuto intorno alle 13, direttamente dalla cima del Piz Starlex. In quel momento si stava avvicinando un temporale. Quando, con il buio, l’uomo non aveva ancora fatto rientro, poco dopo le 22 è stata avviata una ricerca attraverso la Centrale provinciale d’emergenza. Il corpo, recuperato e portato a valle, è stato individuato dai soccorritori grazie all'impiego di un drone alle 23.44 nella zona del sentiero n. 4, a circa 2.600 metri di quota, in un terreno impervio. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata colpita da un fulmine durante la discesa. Inutili i soccorsi. Impegnati nell’intervento circa 40 persone del Soccorso Alpino Tubre, Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Silandro, Vigili del Fuoco Volontari di Tubre e Soccorso Alpino di Prato allo Stelvio con il drone del distretto.

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fulmine escursionista montagna
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