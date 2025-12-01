circle x black
Animali, nasce Lifeanimal.it: primo portale dedicato al mondo a quattro zampe

01 dicembre 2025 | 12.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Informazione, cronaca, divulgazione scientifica, diritto, normative, educazione: gli animali domestici ma anche quelli “non convenzionali” sono i protagonisti di una nuova offerta editoriale che vuole informare, analizzare, riflettere, educare. Diretto dalla giornalista Valentina Renzopaoli, si avvale della Direzione Scientifica del professor Biagio D'Aniello, docente di Zoologia all’Università degli Studi di Napoli Federico II e presidente dell'Unione zoologica italiana.

"In Italia ci sono sessantacinque milioni di animali tra le mura domestiche, eppure, siamo ancora lontani da una cultura che mira al loro reale benessere – spiega il direttore Renzopaoli – e LifeAnimal.it nasce con l'obiettivo etico di invertire il paradigma: siamo noi specie umana che dobbiamo sforzarci di comprendere le esigenze e i bisogni degli animali e non il contrario. Siamo noi umani, che desideriamo sempre di più popolare le nostre case moderne di animali d’affezione, che dobbiamo studiare per comprendere il loro linguaggio, unico modo per renderli e renderci felici. Siamo noi umani, che abbiamo dilapidato ecosistemi, colonizzato territori, che dobbiamo sforzarci di tutelare e restituire qualcosa a chi era il padrone ed è stato ingiustamente sfrattato. Siamo noi che dobbiamo cambiare".

Ad una ampia sezione dedicata alle informazioni e news sul mondo animale, si affianca una sezione che si occupa di salute e benessere che vede il contributo di veterinari e professionisti; una sezione è dedicata all’educazione, degli animali sì, ma soprattutto degli umani, che devono imparare a guardare, osservare, studiare, appunto. Al diritto e alle normative che regolano la convivenza con gli animali è dedicata invece una sezione che punta ad essere una guida per la vita quotidiana. E non manca un faro puntato sulla peteconomy che solo in Italia fattura 7 miliardi di euro. Fiore all’occhiello, una sezione dedicata al mondo dell’allevamento, un settore disomogeneo e frammentato: lo spazio ha come scopo quello di essere un vademecum operativo e normativo, pensato per offrire strumenti concreti, letture critiche e aggiornamenti affidabili per gli addetti ai lavori ma soprattutto per gli utenti che agli allevamenti si rivolgono. E poi c’e’ il rapporto tra animali e cultura: dai libri dedicati alle storie, all’etologia e al rapporto delle diverse specie con l’uomo, ai film che popolano la nostra memoria e l’immaginario collettivo. Infine, ma non ultime, le Storie, quelle che rendono ognirapporto unico, ogni esperienza impagabile, ogni animale portatore di “anima”. LifeAnimal si avvarrà di un sommario in video scritto dai redattori ma realizzato con l'Ia messa a disposizione da Agengroup.

