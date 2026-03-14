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Bassetti derubato in centro a Milano, lo sfogo sui social: "Città difficile e piena di brutta gente"

Le storie su Instagram: "Siamo andati a cena e ci hanno rubato la roba che avevamo in auto"

Matteo Bassetti
Matteo Bassetti
14 marzo 2026 | 20.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'infettivologo Matteo Bassetti denuncia sui social di essere stato derubato in pieno centro a Milano. "Serata a Milano, stiamo rientrando a Genova e abbiamo trovato la macchina scassinata - spiega in un video su Instagram - Siamo andati a cena e ci hanno rubato la roba che avevamo in auto. Questa è Milano nel 2026".

Bassetti racconta della serata trascorsa in viale Majno, in pieno centro, "e Milano - dice ironicamente - ci ha riservato questa bellissima sorpresa. Grazie Milano, questa è la sicurezza della città, in pieno centro macchina svaligiata: è bello venire a trovarvi e trovare questa delinquenza. Hanno rubato due valigie, con dentro dei vestiti e un paio di scarpe, la macchina era tutta fuori posto... Probabilmente hanno usato un telecomando che ha aperto l'auto. Quindi - si raccomanda - attenzione".

Poi l'amaro sfogo velato di ironia: "Questa è Milano oggi. Bisogna fare i complimenti a chi la gestisce, a chi gestisce la sicurezza in questa città. Dispiace, è bene che tutti sappiano come è oggi la città". Una "città difficile e piena di delinquenza e brutta gente. Un brutto esempio per il nostro paese".

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