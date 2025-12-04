circle x black
Si incontrano, poi le lascia un biglietto alla fermata del bus: "Ti aspetterò qui ogni domenica"

E' successo in provincia di Torino

04 dicembre 2025 | 12.21
Redazione Adnkronos
Un biglietto lasciato a una fermata dell'autobus e la speranza di rincontrarsi. L'anacronistica storia di (un possibile) amore arriva dalla provincia di Torino. La festa patronale di San Matteo nel comune di Nichelino si è trasformata in un'occasione per nuovi incontri, tanto che qualcuno spera che possa essere il preludio a qualcosa di più.

Un uomo ha scritto di suo pugno un messaggio lasciato a una fermata dell'autobus, con la speranza che la donna con cui aveva preso un caffè qualche giorno prima possa leggerlo e i due possano incontrarsi di nuovo. "Ciao Valentina, sono Franco", inizia così il biglietto riportato da TorinoCronaca, "ci siamo conosciuti nel mese di settembre a Nichelino in occasione della fiera di San Matteo".

Franco ripercorre quei momenti: "Siamo andati a prendere un caffè, abbiamo chiacchierato un po', ma senza pensare di scambiarci i numeri di telefono". Poi l'invito e una promessa: "Se vuoi ci possiamo vedere, io fino a quando non ci incontriamo mi farò trovare tutti i fine settimana, di domenica, dalle ore 16 alle 18, a questa fermata dell'autobus. Ciao, a presto".

