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Caso Minetti, arrivate "prime risposte parziali" dell'Interpol

Da quanto si apprende, il parere della Procura generale sulla questione diventata anche una diatriba politica non è atteso questa settimana

Nicole Minetti - Fotogramma /Ipa
Nicole Minetti - Fotogramma /Ipa
05 maggio 2026 | 14.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Le "prime risposte parziali" chieste all'Interpol e ai carabinieri sulla documentazioni e le indagini relative alla grazia concessa a Nicole Minetti, condannata per il caso Ruby e il processo Rimborsopoli, stanno arrivando sul tavolo della Procura generale di Milano guidata da Francesca Nanni. Da quanto si apprende, il parere della Procura generale sulla questione, diventata anche una diatriba politica, non è atteso questa settimana.

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Gli approfondimenti viaggiano su un doppio binario: da un lato l'ulteriore verifica della documentazione legata all'adozione di un minore malato in Uruguay, dall'altro il "cambio vita" dell'ex consigliera regionale lombarda. Gli accertamenti medici e sulla sentenza estera e del Tribunale dei minori di Venezia che ha dichiarato efficace - con un documento datato 19 luglio 2024 - l'adozione del figlio di Minetti e Giuseppe Cipriani è affidata ai carabinieri, mentre gli accertamenti all'estero (Uruguay e Spagna) sono affidati all'Interpol.

La logica vuole che se le prime risposte arrivate in Procura generale non abbiano portato a elaborare un parere indirizzato al ministero della Giustizia, i responsi parziali potrebbero di fatto confermare il quadro emerso dagli atti depositati dalla difesa Minetti, rappresentata dagli avvocati Antonella Calcaterra ed Emanuele Fisicaro.

Gli accertamenti sul caso erano stati chiesti all'Interpol, "raccomandando la massima urgenza" alla fine di aprile. Da quanto si è appreso, intanto, riguardo alla sentenza di adozione uruguaiana "per quello che si legge, gli step della procedura sembrano regolari". E a confortare la Procura generale di Milano è "che sia stata resa esecutiva dal Tribunale per i minorenni di Venezia" con un documento datato 19 luglio 2024.

A carico dell'ex consigliera non compaiono carichi pendenti, né le banche dati delle diverse polizie restituiscono segnalazioni o indagini in corso. Sarà necessario quindi l'esito degli accertamenti chiesti all'Interpol per capire se alcuni sospetti di stampa sono reali o meno. Compito della Procura generale, però, non è quello di fare un'indagine contro Minetti, ma verificare la correttezza dei temi legati alla concessione della grazia.

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caso minetti nicole minetti minetti adozione minetti grazia grazie nicole minetti
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