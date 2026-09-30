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Rubano 39 chili di cocaina custodita dalla polizia e la sostituiscono con farina, il furto alle Figi

Il carico con 39 panetti di droga era in deposito dal 2019, solo all'inizio di quest'anno la polizia si è accorta dello scambio

Sacchetto di farina - © irvanuddin, 123RF Free Images
Sacchetto di farina - © irvanuddin, 123RF Free Images
30 settembre 2026 | 08.31
Paolo Bellino
LETTURA: 1 minuti

Massiccio furto di droga "con destrezza" alle Figi: la polizia sta cercando decine di panetti di cocaina sottratti da un deposito di corpi di reato e sostituiti con farina. Non è ancora chiaro quando sia avvenuta la sostituzione ma il dato certo è che il carico di droga sequestrato (le Figi, più note per il loro status di paradiso tropicale, sono diventate negli anni una tappa del traffico di droga che prende la via del Pacifico) risaliva al 2019. Solo all'inizio di quest'anno la polizia che gestiva il deposito di 39 panetti da un chilo ciascuno si è accorta che ne mancavano sette. Da qui la decisione di analizzare il carico restante: "Sono risultati negativi a qualsiasi traccia di sostanze stupefacenti", ha affermato il commissario Rusiate Tudravu. I test effettuati in precedenza, subito dopo il sequestro dei panetti nel 2019, avevano confermato che all'epoca contenevano effettivamente cocaina, ha aggiunto.

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furto cocaina polizia Fiji
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