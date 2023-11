Sono 27.372 i casi di Covid-19 registrati nella rivelazione di oggi in Italia nella settimana dal 26 ottobre al primo novembre, in calo del 2% rispetto ai 27.923 della precedente rilevazione. I morti sono 148, pari a -24,5% rispetto al dato della settimana precedente, quando i decessi erano 196. Lo riporta il bollettino settimanale Covid diffuso dal ministero della Salute. In Italia il tasso di positività a Covid-19 sale al 13,3%, 0,8 punti percentuali in più rispetto alla settimana precedente, quando era a quota 12,5%. Nella settimana 26 ottobre-1 novembre sono stati effettuati 206.098 tamponi, il 7,8% in meno rispetto alla settimana precedente (quando erano 223.550).

La variante Pirola

In Italia è "in aumento, anche se ancora contenuta, la circolazione della variante sotto monitoraggio BA.2.86" ribattezzata 'Pirola', "con una prevalenza nazionale stimata pari a 1,3%". "Alla data della più recente indagine rapida per la stima della prevalenza delle varianti di Sars-CoV-2 (condotta dal 16 al 22 ottobre), la prevalenza nazionale stimata dei ceppi virali ricombinanti Omicron riconducibili a XBB risulta pari al 90,9% - ricorda la Cabina di regia - Tra questi, la variante d’interesse EG.5 si conferma prevalente (51%)".

Tasso occupazione terapia intensiva

E' stabile l'impatto di Covid sugli ospedali in Italia. Il tasso di occupazione in area medica è pari a 5,8% (3.620 ricoverati) rispetto a 5,7% (3.546 ricoverati) al 25 ottobre. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è pari a 1,2% (102 ricoverati) rispetto a 1,3% (111 ricoverati) al 25 ottobre.