Da Lampedusa ad Acerra, le visite pastorali di Papa Leone XIV in Italia nel 2026

Il Pontefice si recherà anche a Pompei, Napoli, Pavia, Assisi e al Meeting di Rimini

19 febbraio 2026 | 13.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Vaticano ha annunciato una serie di viaggi pastorali che il Papa farà durante l’anno. In particolare, come fa sapere la Prefettura della Casa Pontificia, l’8 maggio Leone sarà a Pompei in mattinata dove terrà una messa con la supplica alla Madonna. Nel pomeriggio Leone sarà a Napoli in cattedrale per l’incontro con il clero e i religiosi. In piazza del Plebiscito incontrerà la cittadinanza.

Il Pontefice tornerà in Campania il 23 maggio: alla mattina sarà ad Acerra per incontrare i fedeli delle Terre dei Fuochi. Il 20 giugno - nel pomeriggio - sarà a Pavia. Il Pontefice il 4 luglio - al mattino - sarà a Lampedusa; il 6 agosto - alla mattina - si recherà ad Assisi per incontrare i giovani riuniti nel Centenario del Transito di San Francesco; quindi presiederà la messa. Papa Prevost ha poi accettato l’invito di CL per il Meeting di Rimini: qui ci andrà il 22 agosto. Incontrerà i partecipanti e celebrerà una messa con i fedeli della Diocesi.

