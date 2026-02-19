Il Pontefice si recherà anche a Pompei, Napoli, Pavia, Assisi e al Meeting di Rimini
Il Vaticano ha annunciato una serie di viaggi pastorali che il Papa farà durante l’anno. In particolare, come fa sapere la Prefettura della Casa Pontificia, l’8 maggio Leone sarà a Pompei in mattinata dove terrà una messa con la supplica alla Madonna. Nel pomeriggio Leone sarà a Napoli in cattedrale per l’incontro con il clero e i religiosi. In piazza del Plebiscito incontrerà la cittadinanza.
Il Pontefice tornerà in Campania il 23 maggio: alla mattina sarà ad Acerra per incontrare i fedeli delle Terre dei Fuochi. Il 20 giugno - nel pomeriggio - sarà a Pavia. Il Pontefice il 4 luglio - al mattino - sarà a Lampedusa; il 6 agosto - alla mattina - si recherà ad Assisi per incontrare i giovani riuniti nel Centenario del Transito di San Francesco; quindi presiederà la messa. Papa Prevost ha poi accettato l’invito di CL per il Meeting di Rimini: qui ci andrà il 22 agosto. Incontrerà i partecipanti e celebrerà una messa con i fedeli della Diocesi.