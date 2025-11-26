circle x black
Decreto espulsione per imam di Torino: "E' fondamentalista e antisemita"

Queste le motivazioni, a quanto apprende l'Adnkronos, con cui il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha disposto l'espulsione di Mohamed Shahin

Mohamed Shahin (Ipa)
26 novembre 2025 | 16.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ha ''un ruolo di rilievo in ambienti dell'Islam radicale, incompatibile con i principi democratici e con i valori etici che ispirano l'ordinamento italiano'', ed ''è messaggero di un'ideologia fondamentalista e anti-semita'' essendosi anche reso ''responsabile di comportamenti che costituiscono una minaccia concreta attuale e grave per la sicurezza dello Stato''. Sono queste le motivazioni, a quanto apprende l'Adnkronos, con cui il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha disposto l'espulsione dell'Imam egiziano della Moschea Omar Ibn Khattab di via Saluzzo a Torino, Mohamed Shahin.

Nel decreto si fa inoltre riferimento alle dichiarazioni fatte durante la manifestazione pro Pal del 9 ottobre scorso in cui ha ''difeso i terroristi di Hamas legittimando lo sterminio di inermi cittadini israeliani'' il 7 ottobre 2023. Dichiarazioni che, secondo il documento, avevano generato una vasta risonanza mediatica e suscitato ''indignazione'' anche tra i meno radicali del movimento pro Pal. A carico dell'uomo inoltre risulta una denuncia per il reato di blocco stradale nel corso di una manifestazione del 17 maggio scorso a Torino.

Nel decreto, si sottolinea inoltre, che ''le esigenze di tutela della sicurezza dello Stato e di prevenzione di attività terroristiche devono essere ritenute prevalenti, in un giudizio di bilanciamento degli interessi rispetto alla sua situazione familiare, ai suoi legami in Italia, alla durata del soggiorno e alla sua situazione lavorativa ed economica''.

