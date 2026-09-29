circle x black
Cerca nel sito
 

Di Battista scrive a Ranucci: "Resisti". Poi sui social: "Cuba mi ha salvato la vita, sto meglio"

L'ex parlarmentare sarà ospite di Floris a DiMartedì oggi, martedì 29 settembre, dopo l’operazione d’urgenza e il ricovero al Gemelli

Di Battista, Ranucci - fotogramma/ipa
Di Battista, Ranucci - fotogramma/ipa
29 settembre 2026 | 11.55
Antonella Nesi
LETTURA: 2 minuti

Alessandro Di Battista "mi ha commosso": "Mi ha scritto un sms esortandomi a 'resistere'". Lo ha rivelato su Facebook Sigfrido Ranucci. Il giornalista, in un post pubblicato ieri sera, ha scritto: "Alessandro Di Battista domani torna in tv dopo il malore a Cuba: sarà ospite di Floris a DiMartedì il 29 settembre, dopo l’operazione d’urgenza e il ricovero al Gemelli. Ieri mi ha commosso, lui mi ha scritto un messaggio per darmi forza, 'resisti'. Lui, dopo tutto quello che ha passato, ha pensato a me e alla mia famiglia. Il nostro Paese ha disperato bisogno di persone come lui, che intendono la politica come 'donare' e non comandare. Forza Ale", ha concluso Ranucci.

Di Battista: "Cuba mi ha salvato la vita, Usa mafiosi"

Alessandro Di Battista dopo le settimane di assenza ha rotto il silenzio con un post pubblicato su Substack, nel quale annuncia di stare meglio e di voler riprendere la sua attività di scrittura. "Io sto molto meglio e ho voglia di ricominciare a fare quello che ho sempre fatto: scrivere e denunciare", afferma l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ringraziando quanti hanno continuato a sostenere il suo canale durante queste settimane "davvero delicate". "Nei prossimi giorni vi racconterò tutto quello che è successo", anticipa Di Battista, accompagnando il messaggio con una foto insieme ad alcuni dei medici cubani che, racconta, "mi hanno salvato la vita".

Nel post, l'ex deputato torna anche sulla sua esperienza a Cuba, dove si era recato per raccontare le conseguenze del blocco statunitense. "La sanità cubana è un'eccellenza e io non dimenticherò mai tutto quello che Cuba ha fatto per me", scrive, denunciando le condizioni in cui versa il Paese e attribuendone la responsabilità alle politiche degli Stati Uniti: dopo l'invasione della Baia dei Porci, attacca l'ex esponente pentastellato, "gli Usa continuano a comportarsi come dei mafiosi e a strangolare il popolo cubano".

Di Battista descrive una situazione drammatica, con ospedali senz'acqua, carenza di carburante per le ambulanze e città al buio, ma sottolinea la capacità di resistenza della popolazione cubana. "Dalla stanza al diciannovesimo piano dell'Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, ho vissuto sulla mia pelle l'umanità dei medici cubani. Non dimenticherò mai il loro affetto e la loro professionalità", aggiunge. L'ex parlamentare anticipa infine che continuerà a occuparsi di questi temi sul suo canale Scomode Verità, dove, conclude, si continuerà a parlare di quanto accade a Cuba e in Palestina, "e ad unire i puntini. Come abbiamo sempre fatto".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Di Battista malore a Cuba operazione d'urgenza
Vedi anche
Roma, sgombero Tor Sapienza: le forze dell'ordine dentro il 'palazzo della droga' a via Tallone
Myrta Merlino presenta il libro dedicato alla sua 'mamma geniale' - Video
Caso Regeni, la legale della famiglia: "Il governo prenda atto della sentenza e rompa rapporti con Egitto" - Video
Tetto al prezzo Eni e file ai distributori, la coda a via Cristoforo Colombo a Roma - Video
Golf car, l'assessore Patanè: "A Roma abbiamo autorizzato solo 41 mezzi su 400" - Video
David Rossi, si simula la defenestrazione: le immagini della perizia disposta dalla Commissione
David Rossi, Manghi (consulente Commissione): "Gli aggressori furono minimo due" - Video
Carburanti, da oggi in vigore il tetto ai prezzi dell'Eni - Video
News to go
Imu e Tari, cambiano regole e scadenze
News to go
Nove donne uccise a Johannesburg, paura e ipotesi serial killer in Sudafrica
Silvio Berlusconi, i momenti più iconici della carriera del 'Cavaliere' - Video
Violento incendio in un palazzo a Roma: un morto - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza