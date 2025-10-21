circle x black
Cerca nel sito
 

Diffamazione contro Parenzo su social, 'Chef Rubio' a processo

Il giornalista parte civile in aula: "Dopo la strage di Hamas il 7 ottobre 2023 una escalation contro di me"

David Parenzo e Gabriele Rubini, noto come ‘Chef Rubio’ - (Ipa)
David Parenzo e Gabriele Rubini, noto come ‘Chef Rubio’ - (Ipa)
21 ottobre 2025 | 12.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Gabriele Rubini, noto come ‘Chef Rubio’, a processo a Roma con l’accusa di diffamazione aggravata nei confronti del giornalista David Parenzo per un tweet pubblicato dopo il massacro del 7 ottobre 2023. A Rubini in particolare viene contestato il reato di diffamazione con le aggravanti dell'attribuzione di un fatto determinato, dell'offesa recata col mezzo di un social network di ampia diffusione e della finalità di discriminazione o odio razziale e religioso. Al centro del procedimento, dove Parenzo è parte civile, un post pubblicato da chef Rubio su X il 12 ottobre 2023, pochi giorni dopo la strage del 7 ottobre compiuta da Hamas con il quale, secondo il capo di imputazione, “offendeva la reputazione di David Parenzo scrivendo, nel rivolgersi al medesimo in risposta ad un suo post sul conflitto israelo-palestinese: ‘Il miracolato #Parenzo suprematista odiatore antimusulmano, antiarabo e antisemita (i palestinesi sono semiti, lui e i sionisti no), continua a diffondere menzogne per disumanizzare i palestinesi e giustificare il genocidio. Noi confermiamo che sostieni il terrorismo ebraico...’”.

“Il post mi fu segnalato – ha detto Parenzo sentito oggi in aula in Tribunale a Roma – Rubini già aveva fatto il mio nome anche in altri post, ma dopo il 7 ottobre c’è stata una escalation e a un certo punto ho smesso di ‘seguirlo’ sui social”. Nel tweet Rubini allegava un articolo che era stato pubblicato online da Parenzo in cui si faceva riferimento a bambini decapitati durante il massacro di Hamas. “Nel post, oltre alla definizione di suprematista e anti-arabo, vengo ‘accusato’, per il solo fatto di essere ebreo, di aver sostenuto il terrorismo ebraico e di scrivere fake news”. Il processo è stato aggiornato al 24 febbraio, quando è previsto l’esame dell’imputato e la discussione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
diffamazione processo tweet social network strage conflitto israelo palestinese parenzo rubio rubio parenzo chef rubio parenzo grabriele rubini grabriele rubini david parenzo
Vedi anche
Conte: "Interessato a progetto Onorato per alternativa a Meloni, sì a dialogo" - Video
Salis: "Attaccare? No, proporre politica diversa, a Genova ha funzionato" - Video
Nasce Progetto Civico Italia, Onorato: "Possiamo dare un contributo decisivo" - Video
Daniele Silvestri: "Ragazzi in piazza per Flotilla mi fanno ben sperare" - Video
Trump: "Non sono un re, mi faccio il mazzo per gli Usa" - Video
Jennifer Lawrence alla Festa del Cinema di Roma: bagno di folla tra selfie e autografi
Lady Gaga, a Milano il suo ‘Mayhem Ball’ è un'opera Gothic Pop - Video
Meloni interviene al Niaf, l'applauso dei 3mila ospiti al gala - Video
Festa del Cinema di Roma, da 'Adolescence' arriva Stephen Graham e dalla musica Brunori Sas: videonews dalla nostra inviata
Festa del Cinema, Angelina Jolie su Gaza: "Sistema internazionale insufficiente"
Trump promuove Zelensky: "Ha una giacca bellissima" - Video
Can Yaman, la fan 84enne alla Festa di Roma: "E' il mio mito, ho il poster in camera" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza