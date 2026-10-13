È proseguita nella notte e continuerà anche nella giornata di oggi la mobilitazione degli operai a Taranto vicino allo stabilimento siderurgico ex Ilva, in particolare con blocchi sulla statale 7 Appia per Bari, la statale Jonica 106 e l'ingresso della raffineria Eni, nonostante le basse temperature e l'umidità. I manifestanti hanno cercato di ovviare accendendo qualche fuoco. Questa mattina è stata bloccata la statale 106, come mostrano le immagini di Fim Cisl. Si registrano disagi e lunghe code per chi deve raggiungere Taranto.