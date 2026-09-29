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Famiglia nel bosco, Pillon: "Bambini tornati a casa per un'ora e mezza, un altro passo verso il rientro definitivo"

Il legale di Nathan e Catherine annuncia che tra quindici giorni dovranno cominciare i pernottamenti dei tre figli con i genitori

Nathan e Catherine - (Fotogramma/Ipa)
Nathan e Catherine - (Fotogramma/Ipa)
29 settembre 2026 | 18.15
Silvia Mancinelli
LETTURA: 2 minuti

"Per la prima volta dopo quasi 11 mesi di assenza, i bambini sono tornati alla 'Casa del Bosco', accolti dall'abbraccio di mamma e papà e circondati dagli animali della piccola fattoria". E' quanto ha annunciato il una nota l'avvocato Simone Pillon. "Nathan e Catherine hanno atteso i figli abbracciati tra loro, e hanno preparato una grande merenda nel giardino. Si tratta solo di un'ora e mezza ma è un altro passo verso il rientro definitivo".

Quando cominceranno i pernottamenti

"Tra 15 giorni dovrebbero cominciare i pernotti - spiega - e poi via via speriamo la situazione si possa avviare a una soluzione definitiva. Nel frattempo Nathan e Catherine, in ottemperanza delle decisioni del Tribunale per i minorenni, hanno percorso più di 30mila chilometri in pochi mesi per fare avanti e indietro dalla casa famiglia e non far mancare neppure per un minuto la loro presenza e il loro affetto ai loro figli. Anche questo è certamente un segno di grande amore e capacità genitoriale che ci si augura sia tenuto nel giusto conto".

Una settimana fa i bambini a Palmoli con i genitori

Una settimana fa l'ultimo incontro. E' stato "gioioso e sereno" a Palmoli nella casa messa a disposizione dal sindaco, racconta l'avvocato Pillon, "la mamma Catherine aveva preparato i biscotti allo zenzero, i bambini hanno giocato e poi hanno preparato tutti insieme la cena con mamma e papà". Il legale in quell'occasione ha voluto "ringraziare il sindaco di Palmoli che ha garantito il servizio d'ordine, i giornalisti che si sono mantenuti alla giusta distanza, come peraltro già accaduto la scorsa settimana, la tutrice e la curatrice che sono state presenti insieme alla difesa, e lo stesso servizio che ha finalmente garantito l'attuazione delle decisioni del Tribunale per i Minorenni".

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