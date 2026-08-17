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"Travolti dai debiti nell'azzurro mare di Mallorca": Osho smaschera la creator che aveva criticato Giorgia Meloni

La vicenda portata all'attenzione degli utenti da Federico Palmaroli. Bufera su Emilia Marley Marica, che aveva attaccato la premier dicendo: "Noi non arriviamo a fine mese"

osho
17 agosto 2026 | 13.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ha criticato sui social Giorgia Meloni, commentando nei giorni scorsi un post della premier sui social: "L'unica che trascorrerà una serena giornata sei tu. Noi siamo immersi nei debiti e non arriviamo a fine mese, grazie a te". Peccato che solo qualche settimana prima abbia condiviso le foto della sua vacanza a Palma di Maiorca. A riportare la vicenda è Federico Palmaroli, ideatore e curatore di una delle Pagine Facebook più popolari in Italia e cioè "Le più belle frasi di Osho".

Al centro della polemica la creator digitale Emilia Marley Marica, che aveva criticato la premier commentando il post in cui quest'ultima augurava un buon Ferragosto ai follower sui propri canali social. Alcuni utenti già due giorni fa avevano risposto all'influencer: "Tu sei immersa nei debiti? La tua pagina dice altro", si legge. E ancora: "Vedendo i suoi post con cocktail a Palma di Maiorca, non si direbbe! Quindi per oggi ci risparmi le sue sciocchezze".

Poi, la vicenda ha attirato l'attenzione di Federico Palmaroli, che oggi ha dedicato un post a quanto successo, con tanto di screen del commento di Emilia Marley Marica sotto al post di Giorgia Meloni, e di alcune foto condivise dalla content creator alla fine di luglio con le sue amiche sull'isola spagnola. "Travolti dai debiti nell'azzurro mare di Mallorca", è la riflessione di Palmaroli, che ha dato il via alle polemiche. Al punto che la donna, travolta da un'ondata di insulti e definita da molti "bugiarda e ipocrita", è stata costretta a chiudere i commenti sotto alle immagini della sua vacanza.

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Emilia Marley Marica giorgia meloni Federico Palmaroli osho
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