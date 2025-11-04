circle x black
Fine vita, Pro Vita & Famiglia: "Suicidio assistito non necessario, più cure e dignità per fragili"

Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus è intervenuto in piazza del Popolo a Roma durante il flash mob

04 novembre 2025 | 17.50
Redazione Adnkronos
''Siamo qui per dire un deciso no al suicidio assistito e un sì all’assistenza, alle cure, alla dignità e alla salute. Siamo contrari perché l’esperienza mondiale ci ha mostrato che si comincia con i malati terminali e si finisce per includere disabili, depressi, malati psichiatrici e persino giovani anoressici. Basta guardare cosa accade in Canada, Belgio o Olanda''. Così Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus, intervenendo in piazza del Popolo a Roma durante il flash mob 'Non mi uccidere' contro l’ipotesi di una legge sul fine vita, con 200 sedie a rotelle vuote a rappresentare simbolicamente i più fragili.

“Una legge sul suicidio assistito non è necessaria - aggiunge Brandi - perché il rifiuto delle cure è già previsto dalla legge 219 e dal codice deontologico medico. Inoltre, ogni legge ha anche un valore pedagogico: ciò che la legge consente diventa percepito come qualcosa di buono e desiderabile”.

“E allora mi chiedo - conclude - ce la sentiremmo davvero di suggerire a un malato, a un anziano o a un disabile che farla finita è un’opzione? Persino la Corte Costituzionale ha avvertito che l’approvazione di una legge in materia comporterebbe maggiori rischi di abusi e di pressione sociale sui più fragili. Noi oggi siamo qui in piazza per loro: chiediamo salute e cure, non la morte come risposta alla sofferenza”.

