circle x black
Cerca nel sito
 

Flotilla, Saverio Tommasi rientra in Italia: "Botte e insulti in carcere"

Il giornalista di Fanpage ha lasciato Israele con altri 25 italiani

Saverio Tommasi
Saverio Tommasi
05 ottobre 2025 | 08.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Si chiama tortura, non riconoscimento dei diritti umani". Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage che ha partecipato alla missione della Flotilla, torna in Italia e racconta la detenzione in Israele. Tommasi, che era a bordo della barca Karma, ha lasciato Israele con altri 25 italiani nella giornata di ieri ed è rientrato in Italia con un volo da Istanbul.

"Siamo stati abbordati da due gommoni con 10-15 militari israeliani a volto coperto. Sono saliti, non abbiamo opposto nessuna resistenza e abbiamo tenuto i passaporti davanti a noi", ha raccontato. La situazione è peggiorata con l'arrivo al porto di Ashdod e poi con il trasferimento in carcere. "Io ed altre persone abbiamo preso botte in testa e nella schiena. Un soldato mi chiedeva come mi chiamassi, dovevo rispondere con una parola che faceva ridere gli altri militari, probabilmente significava 'scemo' o 'imbecille'", prosegue rispondendo alle domande.

"Hanno tolto medicine a tutti quanti, ad un signore di 86 anni è stato tolta la medicina per l'asma. E' stato chiesto l'intervento del dottore, che non è mai stato mandato. L'acqua era calda con un sapore rancido, il cibo scarso. Hanno sequestrato telefoni e apparecchiature", dice ancora.

"A me avevano strappato entrambe le fedi, ho dovuto litigare con il console e con il giudice". Gli attivisti turchi hanno fatto riferimento a violenze nei confronti di Greta Thunberg, che sarebbe stata trascinata a terra e costretta a baciare la bandiera israeliana. "L'abbiamo vista al porto aveva le braccia legate e vicino c'era una bandiera israeliana, come una presa in giro. Faceva parte delle violenze verbali e psicologiche messe in atto", afferma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
saverio tommasi flotilla saverio tommasi
Vedi anche
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
Gaza, a Bologna corteo e manifestazione: cori contro governo Meloni - Video
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza