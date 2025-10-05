"Si chiama tortura, non riconoscimento dei diritti umani". Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage che ha partecipato alla missione della Flotilla, torna in Italia e racconta la detenzione in Israele. Tommasi, che era a bordo della barca Karma, ha lasciato Israele con altri 25 italiani nella giornata di ieri ed è rientrato in Italia con un volo da Istanbul.

"Siamo stati abbordati da due gommoni con 10-15 militari israeliani a volto coperto. Sono saliti, non abbiamo opposto nessuna resistenza e abbiamo tenuto i passaporti davanti a noi", ha raccontato. La situazione è peggiorata con l'arrivo al porto di Ashdod e poi con il trasferimento in carcere. "Io ed altre persone abbiamo preso botte in testa e nella schiena. Un soldato mi chiedeva come mi chiamassi, dovevo rispondere con una parola che faceva ridere gli altri militari, probabilmente significava 'scemo' o 'imbecille'", prosegue rispondendo alle domande.

"Hanno tolto medicine a tutti quanti, ad un signore di 86 anni è stato tolta la medicina per l'asma. E' stato chiesto l'intervento del dottore, che non è mai stato mandato. L'acqua era calda con un sapore rancido, il cibo scarso. Hanno sequestrato telefoni e apparecchiature", dice ancora.

"A me avevano strappato entrambe le fedi, ho dovuto litigare con il console e con il giudice". Gli attivisti turchi hanno fatto riferimento a violenze nei confronti di Greta Thunberg, che sarebbe stata trascinata a terra e costretta a baciare la bandiera israeliana. "L'abbiamo vista al porto aveva le braccia legate e vicino c'era una bandiera israeliana, come una presa in giro. Faceva parte delle violenze verbali e psicologiche messe in atto", afferma.