Il giornalista di Fanpage ha lasciato Israele con altri 25 italiani
"Si chiama tortura, non riconoscimento dei diritti umani". Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage che ha partecipato alla missione della Flotilla, torna in Italia e racconta la detenzione in Israele. Tommasi, che era a bordo della barca Karma, ha lasciato Israele con altri 25 italiani nella giornata di ieri ed è rientrato in Italia con un volo da Istanbul.
"Siamo stati abbordati da due gommoni con 10-15 militari israeliani a volto coperto. Sono saliti, non abbiamo opposto nessuna resistenza e abbiamo tenuto i passaporti davanti a noi", ha raccontato. La situazione è peggiorata con l'arrivo al porto di Ashdod e poi con il trasferimento in carcere. "Io ed altre persone abbiamo preso botte in testa e nella schiena. Un soldato mi chiedeva come mi chiamassi, dovevo rispondere con una parola che faceva ridere gli altri militari, probabilmente significava 'scemo' o 'imbecille'", prosegue rispondendo alle domande.
"Hanno tolto medicine a tutti quanti, ad un signore di 86 anni è stato tolta la medicina per l'asma. E' stato chiesto l'intervento del dottore, che non è mai stato mandato. L'acqua era calda con un sapore rancido, il cibo scarso. Hanno sequestrato telefoni e apparecchiature", dice ancora.
"A me avevano strappato entrambe le fedi, ho dovuto litigare con il console e con il giudice". Gli attivisti turchi hanno fatto riferimento a violenze nei confronti di Greta Thunberg, che sarebbe stata trascinata a terra e costretta a baciare la bandiera israeliana. "L'abbiamo vista al porto aveva le braccia legate e vicino c'era una bandiera israeliana, come una presa in giro. Faceva parte delle violenze verbali e psicologiche messe in atto", afferma.