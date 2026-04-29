Fnm: Nodo di Seveso, fino a dicembre modifiche al servizio ferroviario per lavori

A partire da lunedì 4 maggio, e fino a sabato 12 dicembre, i lavori di potenziamento del nodo ferroviario di Seveso saranno eseguiti, oltre che nelle ore notturne, in assenza del servizio ferroviario, anche in orario diurno. Conseguentemente, nei giorni feriali escluso il sabato nella fascia oraria dalle 9 alle 17 subirà modifiche la circolazione sulla linea S4 Camnago/Lentate - Milano Bovisa - Milano Cadorna.

L'estensione dell’orario delle lavorazioni a Seveso è finalizzata a rispettare i tempi e gli obbiettivi prefissati per la realizzazione dell'armamento ferroviario, della trazione elettrica e del segnalamento ferroviario della tratta tra Seveso e Camnago. I lavori avanzano a ritmo serrato, è attualmente in corso la costruzione della struttura del sottopasso veicolare, la spinta dell'ultimo concio costituente il monolito avverrà in un’interruzione straordinaria della circolazione ferroviaria prevista dal termine del servizio di venerdì 29/05 fino alla ripresa del servizio di mercoledì 03/06. Proseguono altresì la realizzazione dei muri in elevazione per la rampa di via Sanzio mentre per la rampa di via Zeuner sono in corso le attività di sbancamento propedeutiche al raggiungimento della quota di imposta della platea di fondazione.

Nei giorni feriali, escluso il sabato, nella fascia oraria tra le 9 e le 17, le corse della linea S4 Camnago Lentate-Milano Bovisa-Milano Cadorna circolano solo tra Palazzolo Milanese e Milano Cadorna. Per spostarsi tra Palazzolo e Seveso i passeggeri possono utilizzare i treni della linea S2 Mariano Comense/Seveso-Milano Passante-Milano Rogoredo. Tra Seveso e Camnago circoleranno bus sostitutivi. Il servizio sostitutivo Seveso-Camnago sarà strutturato in modo da garantire a Seveso l’interscambio con le corse della linea S2; a Camnago Lentate la corrispondenza con i treni della linea S11 Chiasso-Como-Milano-Rho. Tutti i dettagli sulle modifiche previste all’offerta sono disponibili su trenord.it e App.

I lavori di potenziamento del nodo ferroviario di Seveso, prevedono, tra le altre cose, il rifacimento degli impianti ferroviari e delle banchine, il raddoppio delle tratte Seveso - Camnago Lentate e Seveso - Meda, la realizzazione di un sottopasso veicolare tra la via Zeuner e la via Sanzio e di un sovrappasso ciclo-pedonale in via Manzoni. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili a questo link: https://www.ferrovienord.it/interventi-in-corso/

Per eventuali domande, richieste o chiarimenti riguardanti i lavori, l'infrastruttura ferroviaria e le stazioni di Ferrovienord è sempre possibile inviare una segnalazione utilizzando le modalità pubblicate sul sito alla pagina: https://www.ferrovienord.it/segnalazioni-e-reclami/.

Inoltre, nella stazione di Milano Cadorna, è stato aperto un Info point Cantieri, uno spazio di dialogo e un luogo di ascolto e informazione dove i cittadini possono trovare materiali aggiornati, porre domande, segnalare eventuali criticità e comprendere meglio la portata delle trasformazioni in atto nella rete di Ferrovienord. L'Info point, collocato nel corridoio di ingresso sulla destra della stazione, è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì nell'orario 08.30 -12.30.