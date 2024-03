Foschi: “Stiamo girando tutti i municipi per mettere in contatto gli amministratori, le associazioni e i cittadini perché è giusto informare i cittadini delle difficoltà che ci sono ed è importante raccogliere le loro valutazioni. Oggi la politica, le istituzioni, appaiono distanti dai cittadini, noi dobbiamo fare una politica “stradarola”, meno liftata ma più concreta” così Enzo Foschi, segretario PD Roma, intervenuto all'incontro “I Municipi per Roma” presso il Palazzo dell'Informazione.