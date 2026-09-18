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Colpo nell'appartamento del cardinale Ernest Simoni a Firenze, muro sfondato e 30 mila euro di bottino

I ladri sono entrati in pieno giorno in piazza Duomo, spaccando una parete con gli scalpelli e devastando la casa. L'alto prelato, 97 anni, è a Londra

Volate Carabinieri - Ipa/Fotogramma
Volate Carabinieri - Ipa/Fotogramma
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18 settembre 2026 | 11.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Furto con scasso nell'appartamento della Curia in piazza Duomo a Firenze dove vive, insieme al nipote, il cardinale Ernest Simoni, 97 anni, sopravvissuto al regime comunista albanese e creato porporato da Papa Francesco dieci anni fa. I ladri sono entrati in azione forzando gli ingressi e sventrando un muro con degli scalpelli - poi abbandonati sul pianerottolo -, portando via un bottino stimato intorno ai 30 mila euro tra contanti, oggetti in oro e preziosi. La notizia è riportata dal "Corriere Fiorentino".

Al momento del raid, avvenuto presumibilmente in pieno giorno, in casa non c'era nessuno. Il cardinale Simoni si trova a Londra per un incontro con re Carlo, mentre il nipote Tonin e la moglie erano usciti intorno alle 13 per recarsi nel loro ristorante in Borgo Albizi, rientrando soltanto alle 23 per fare la drammatica scoperta della casa a soqquadro e della porta blindata compromessa. "Siamo sconvolti da quello che è accaduto - ha raccontato Tonin Simoni al 'Corriere Fiorentino' - ci sentivamo al sicuro. Tutto potevamo aspettarci tranne che i ladri riuscissero a fare uno scempio del genere in piazza Duomo. Quello che è accaduto è una vergogna per la città". I malviventi hanno agito con calma, impiegando tempo per demolire parte della parete e frugare tra armadi e valigie, senza che nessuno, nemmeno il monsignore che abita al piano di sotto, si accorgesse di nulla.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la sezione investigazioni scientifiche per i rilievi di rito. Gli inquirenti stanno ora passando al setaccio le numerose telecamere di sorveglianza attive nella zona. Tra la refurtiva sottratta figurano anche la carta di soggiorno del cardinale e alcuni ricordi di famiglia. Avvisato telefonicamente a Londra, il cardinale Simoni ha mostrato una reazione di profondo distacco dai beni materiali: "Il suo primo pensiero è stato se i ladri avessero danneggiato le statue religiose custodite nella sua stanza, che sembra una cappella - ha spiegato il nipote -. Ha chiesto della Madonna di Medjugorje e di Padre Pio. Quando l'ho tranquillizzato dicendo che le statue erano tutte al loro posto, ha risposto: allora poco male".

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furto scasso cardinale Curia piazza Duomo cardinale simoni cosa è stato rubato dall'appartamento del cardinale
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