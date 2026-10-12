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Gdf Palermo sequestra 23 kg di cocaina, arrestato corriere

Gdf Palermo sequestra 23 kg di cocaina, arrestato corriere
12 ottobre 2026 | 09.14
Elvira Terranova
LETTURA: 1 minuti

I Finanzieri del Comando Provinciale Palermo hanno sequestrato oltre 23 chilogrammi di cocaina, occultata in un’autovettura sottoposta a controllo a Villabate (Palermo). In particolare, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio effettuate lungo le principali arterie stradali che conducono al capoluogo siciliano, una pattuglia del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, dopo aver fermato un veicolo, procedeva all’identificazione del soggetto a bordo, il quale, mostrandosi da subito particolarmente agitato, forniva dichiarazioni contrastanti circa la destinazione e i motivi del viaggio. I militari operanti hanno così ispezionato il mezzo, rinvenendo n. 21 involucri, contenenti complessivamente 23,158 kg di cocaina e 100 grammi di hashish, occultati all’interno delle intercapedini laterali anteriori e posteriori dell’autovettura.

La vendita al dettaglio dello stupefacente, qualora immesso sul mercato, avrebbe assicurato introiti per circa 2,3 milioni di euro. Il corriere, un uomo di nazionalità italiana, è stato condotto presso la casa circondariale “A. Lorusso - Pagliarelli” di Palermo, a disposizione della locale Autorità Giudiziaria, che ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo la misura della custodia cautelare in carcere per l’indagato.

"L’attività eseguita testimonia il costante impegno profuso dalla Guardia di finanza nel contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti, primaria fonte di finanziamento per la criminalità organizzata", dicono le Fiamme gialle.

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cocaina arresto sequestro traffico illecito
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