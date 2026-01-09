circle x black
Cerca nel sito
 

Genova, pedone investito e ucciso da un camion sulle strisce pedonali

L'uomo aveva 54 anni. Un'altra vittima a Montichiari, morta una donna investita da un mezzo pesante

Ambulanza (Fotogramma)
Ambulanza (Fotogramma)
09 gennaio 2026 | 14.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un uomo di 54 anni è stato investito e ucciso questa mattina a mezzogiorno a Genova, all'incrocio semaforizzato tra via del Canto e via N. Gallino. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, un mezzo pesante con rimorchio, durante una manovra di svolta a sinistra, ha investito il pedone che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L'uomo è stato urtato dalla parte anteriore del veicolo ed è rimasto schiacciato sotto la motrice. Per il 54enne non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente; al momento non è noto il colore del semaforo al momento dell'impatto. Sul posto il 118, la Croce Azzurra di Borzoli, i vigili del fuoco e la polizia locale.

Un'altra vittima a Montichiari

Un'altra vittima a Montichiari, in provincia di Brescia, dove una donna, di età compresa - a quanto si apprende - tra i 55 e i 60 anni, è stata investita da un mezzo pesante. Nonostante l'immediato intervento dei soccorritori - presenti sul posto con un'automedica, un'auto infermieristica, due ambulanze e le forze dell'ordine - per la donna non c'è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul luogo dell'incidente.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incidente oggi incidente genova incidente montichiari incidente mortale
Vedi anche
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza