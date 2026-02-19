Giornata europea contro le molestie, avvocato Castagnola: "Lo sport è antidoto contro la dipendenza da internet"

“L’incontro istituzionale organizzato oggi è molto importante. Si è finalmente capito che le persone che fanno sex extortion adescano i più fragili, quelli che hanno una dipendenza da internet. Dobbiamo sostenere i nostri giovani, sono le forze più sane, portatori di speranza. Non ho aderito a caso all’invito della Federazione nazionale sport equestri (Fise): lo sport è l’antidoto alla dipendenza da internet”. Lo dice Iside Castagnola, avvocato ed esperta in tutela dei minori, in occasione della quinta edizione della Giornata europea contro le molestie, nata su impulso della Fise e sostenuta da numerose realtà istituzionali e associative. L’iniziativa è organizzata presso lo Spazio Europa Experience “David Sassoli” in Piazza Venezia a Roma.

Castagnola è da lungo tempo impegnata nella protezione dei giovani e delle giovani dai pericoli del web: “Da 15 anni cerco di diffondere tra famiglie, ragazze, genitori e insegnanti la cultura della privacy. È importante che si capisca che tutto ciò che viene postato resta sempre e ovunque - sottolinea - È importante fare iniezioni di autostima alle ragazze e soprattutto far capire che il sexting”, cioè l’ invio o la ricezione di messaggi, foto o video intimi, sessualmente espliciti o seminudi, tramite chat o social media, “può essere l'origine della sex extortion, ovvero il ricatto per dazioni di denaro oppure prestazioni sessuali”, avverte l’esperta che poi lancia un appello: “Giornate come quelle di oggi sono importanti anche per sostenere i genitori - dice - Essere genitori oggi è difficile perché i ragazzi sono molto diffidenti. Sono chiusi in se stessi. La vita virtuale è una bolla. È importante partecipare alla vita dei nostri ragazzi, sin da quando sono piccoli”, conclude.