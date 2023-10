Giornata mondiale della pasta, perché non dobbiamo rinunciare al cibo più italiano che c'è

Immunologo Minelli: "Con il giusto condimento e nelle giuste dosi, di certo non fa ingrassare". Nuove varietà in arrivo per chi vuole ridurre il glutine nella dieta

"La pasta è cibo antichissimo, la cui produzione e consumo sono naturali conseguenze dell'evoluzione della cultura alimentare dei popoli. Ed è, in assoluto, il cibo più italiano che ci sia, rinomato in tutto il mondo per le sue proprietà nutrizionali e la sua versatilità. Le atmosfere e le sensazioni che girano intorno a un piatto di pasta sono entrate prima nella letteratura e poi nel cinema, offrendo lo spunto per molti capolavori". Così all'Adnkronos Salute l'immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud della Fondazione italiana di medicina personalizzata, celebrando oggi la 'Giornata mondiale della pasta'.

"Lunga è la storia della pasta", premette Minelli, citando la prima ricetta in cui in cui il pomodoro è abbinato alla pasta, tratta dall'appendice 'Cucina casereccia' allegata alla seconda edizione della 'Cucina teorico-pratica', pubblicata nel 1839, da Ippolito Cavalcanti, duca di Buonvicino. "Lunga e articolata nelle sue progressive evoluzioni - prosegue - che hanno visto i 'maccheroni' entrare da protagonisti nell'alimentazione pressoché quotidiana del popolo che a quel cibo si è così tanto legato da continuare a prevederne produzioni in proprio. Appartiene, infatti, alla nostra memoria tutt'altro che remota l'usanza del fare la pasta a casa - ricorda - e cioè di ammassare farina ed acqua su un'apposita panca per formare, con vigorose rotazioni delle braccia e delle mani, un impasto compatto e poi delicatamente disteso a prendere la forma di un rotolone da cui ottenere maccheroni alla chitarra, tagliolini, vermicelli ed orecchiette".

Ma quali sono le sue caratteristiche nutrizionali e i benefici? "Varrà sempre la pena ricordare che in tutte le sue forme, dalle ruote alle farfalle, la pasta è sempre al primo posto nell'elenco dei cibi irrinunciabili - sottolinea - tanto più se si parte dal presupposto che il 45-60% delle calorie giornaliere deve derivare dall'assunzione di carboidrati, meglio se carboidrati complessi come quelli provenienti dall'amido. Ulteriore dato rilevante è il contenuto proteico della pasta che dispone, tra l'altro, di un importante corredo di vitamine e sali minerali". Tutto questo, continua Minelli, "rende la pasta un alimento completo da abbinare ad un'infinità di condimenti. E qui viene il bello, perché la pasta, se corredata del giusto condimento e mangiata nelle giuste dosi, di certo non fa ingrassare".

Queste le indicazioni: "Olio, parmigiano e verdure sono un ottimo alleato della pasta, magari da consumare come piatto unico, piacevolmente e senza farsi troppi problemi. Certo, occorre sempre scegliere un prodotto di qualità, che vuol dire pasta con il 100% di filiera italiana ad essiccatura lenta e, magari, trafilata al bronzo", raccomanda Minelli.

Molteplici sono le forme che possiamo portare a tavola: "Fresca, secca, colorata, farcita, integrale, bio, senza glutine o con quantitativi di glutine 'modulati' sulla base dei limiti soggettivi di tolleranza dei suoi innumerevoli consumatori". Il glutine può essere un problema? "In effetti, la prescrizione sempre più diffusa di regimi dietetici a basso tenore di glutine - risponde - se da un lato appare indiscutibilmente connessa al controllo e alla remissione dei disturbi di un'ampia coorte di soggetti gluten-sensibili seppur non celiaci, dall'altro comporta la necessità crescente di rivisitare e aggiornare le consolidate abitudini alimentari. Dalle quali, tuttavia, non può certamente essere esonerata la pasta. Certo, in commercio esistono alimenti senza glutine che, però, possono avere un profilo nutrizionale non adeguato - evidenzia Minelli -con la conseguenza che il loro utilizzo frequente possa portare a carenze nutrizionali o a sbilanciamenti dei carichi glicemici dei pasti".

Ed è proprio per questo, annuncia, "che, sulla base delle evidenze clinico-scientifiche attualmente disponibili, è in fase di brevettazione una nuova idea progettuale finalizzata ad ottenere una stabile condizione di benessere nei pazienti con quadri patologici complessi generati e sostenuti dagli alimenti. Una dieta che includa una pasta a base di mix di farine composte da pseudo-cereali in grado di garantire un buon apporto di proteine, carboidrati e fibra dietetica, e nuovi cereali a contenuto di glutine controllato, alto tenore di acidi grassi ed elevata digeribilità - chiosa - costituirà ben presto una nuova frontiera non solo per soggetti sensibili al glutine, ma anche per tutti coloro che vorranno ridurre il glutine nella loro dieta ma non intendono rinunciare al piacere della pasta".