circle x black
Cerca nel sito
 

Inverno al capolinea e primavera in anticipo, esperto avverte: "Attenzione alle valanghe"

Tedici ('iLMeteo.it'): "Fino a marzo l'Italia sarà dominata da un possente Anticiclone Africano che garantirà tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud"

Un prato in fiore (Fotogramma)
Un prato in fiore (Fotogramma)
25 febbraio 2026 | 06.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Stop all'inverno e al maltempo, sull'Italia arriva la primavera con largo anticipo grazie all'anticiclone africano che assicura tempo soleggiato e temperature sopra la media. E' il quadro delineato dalle previsioni meteo che però, negli ultimi giorni di febbraio 2026, segnalano anche un forte pericolo valanghe.

"Sono passati appena due mesi dal Natale, ma l'inverno sembra già aver fatto le valigie. Fino a marzo l'Italia sarà dominata da un possente Anticiclone Africano che garantirà tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud. Un vero e proprio anticipo di Primavera, disturbato solo da locali nubi basse sulle coste e nebbie in Val Padana", spiega all'Adnkronos Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de 'iLMeteo.it'.

Anomalia termica

L'esperto avverte della presenza di un'anomalia termica ad alta quota spaventosa per le nostre montagne: "Lo zero termico salirà e stazionerà sui 3000-3200 metri di quota, con temperature massime che toccheranno i 15°C a 1000 metri. A fine febbraio l'altezza media dello zero termico dovrebbe aggirarsi tra i 1300 e i 1500 metri. In pratica siamo al doppio del normale, su valori che un tempo sarebbero stati considerati tipici dell'inizio dell'estate!".

Pericolo valanghe

"Questa enorme differenza porta la firma inequivocabile dei cambiamenti climatici, che ci consegnano inverni sempre più corti e miti. Le ripercussioni di questo caldo anomalo sono immediate e pericolosissime - sottolinea - Il bollettino segnala su tutte le Alpi un pericolo valanghe marcato o forte (livello 3 o 4 su 5). Con queste temperature la neve fonde rapidamente: l'acqua penetra nel manto distruggendo la 'colla' tra i cristalli di ghiaccio e generando le temibili 'valanghe primaverili'. Alla luce di questa dinamica implacabile, l'appello per i prossimi giorni è perentorio: il fuoripista è assolutamente vietato. È una questione di responsabilità verso se stessi e verso la vita dei soccorritori - sottolinea Tedici - Resteremo sotto questa cupola anticiclonica almeno fino alla seconda settimana di marzo, con temperature fino a 9°C superiori alle medie del periodo. Se in montagna fa caldo, le nostre città non scherzano: diversi centri della Val Padana saranno 'baciati' da anomali ma piacevoli 20°C, pagando però l'inevitabile scotto del ristagno dello smog in pianura".

Nel dettaglio

Nel dettaglio, oggi mercoledì 25 febbraio "al Nord ancora foschie o nebbie in Val Padana, sereno altrove con zero termico oltre 3000 metri. Al Centro sole e valori termici fino a 18-20°C. Al Sud bel tempo prevalente e stabile. Giovedì al Nord nubi basse sulle coste liguri, sole in montagna. Al Centro qualche nube sparsa sulle coste tirreniche, sereno altrove. Al Sud stabilità atmosferica e sole primaverile. E venerdì al Nord nubi basse sulle coste, sole in montagna. Al Centro qualche nube sparsa sulle coste, sereno altrove. Al Sud sole primaverile. La tendenza - conclude Tedici - è alta pressione incontrastata fino all'inizio di marzo. Prosegue la stasi atmosferica con caldo anomalo in quota, nebbie e accumulo di smog in pianura".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
meteo meteo italia meteo previsioni maltempo inverno primavera valanghe pericolo valanghe
Vedi anche
Palazzina crollata in provincia di Verona, i feriti estratti dalle macerie - Video
Sanremo, flash mob dei giornalisti. Costante (Fnsi): "Da 10 anni senza rinnovo del contratto" - Video
Sanremo, Angelica Bove intona 'Hallelujah' in sala stampa - Video
Architetto Casamonti: "Il rischio è che senza interventi lo stadio Flaminio crolli come il Ponte Morandi"
Sanremo 2026, Paradiso: "La canzone è una lettera, Eurovision? Non mi interessa"
Ciccioriccio: "Stiamo ultimando l'aggiornamento dei dati per asseverare il piano economico-finanziario dello stadio della Lazio"
Can Yaman: "Fermo in Turchia? Nessun caso, solo controllo di routine" - Video
Scibetta: "Ci sarà una società nuova che gestirà il progetto dello stadio della Lazio"
Sanremo oggi al via: si aprirà con omaggio a Baudo, attesa per i 30 big - Videonews della nostra inviata
News to go
Contrassegno auto disabili, arriva una novità
Vannacci: "Futuro Nazionale federerà realtà di destra" - Video
Lavoro, Cgia: un neoassunto su 4 è straniero


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza