Scuole superiori, quali sono le migliori in Italia: classifica Eduscopio

In Veneto il liceo migliore, a Torino e Milano cambiano i vertici, a Roma Visconti e Righi restano stabilmente in testa

Studenti - ()
Studenti - (123Rf)
03 dicembre 2025 | 09.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È il liceo scientifico di scienze applicate Giovanni Battista Ferrari di Este, in provincia di Padova, la migliore scuola d'Italia secondo la classifica per il 2025 di Eduscopio, il portale che da undici anni mette a confronto gli istituti per aiutare le famiglie a orientarsi: ha raggiunto un punteggio di 94,5 per quanto riguarda gli esiti universitari. Tra le strutture al top la classifica prevede anche il liceo scientifico Giovenale Ancina di Fossano, in provincia di Cuneo ed il Giorgio Dal Piaz a Feltre (Belluno).

A Torino cambiano i vertici di classici e scientifici, occupati ora dal Cavour e dall'Agnelli (privato). Il Berchet riconquista il primato tra i classici di Milano, mentre a Roma, dove Visconti e Righi restano stabilmente in testa, la svolta in classifica si ha tra i tecnici-economici con l'avanzare di tre istituti prima fuori podio. A Bologna primeggiano il Galvani e il Copernico, a Firenze il Galileo e il Machiavelli (che batte anche il primo liceo scientifico della capitale). A Palermo sale il Garibaldi tra i classici, il Gonzaga (privato) tra gli scientifici, il Rutelli tra i tecnici.

A Napoli il miglior liceo classico della città è il Convitto Vittorio Emanuele II, insieme al Jacopo Sannazzaro e al Piero Calamandrei. Il Convitto Emanuele II spicca anche tra i licei scientifici così come il Giuseppe Mercalli e l’Arturo Labriola.

