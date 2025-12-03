circle x black
Cerca nel sito
 

Dopo Roma 'lista stupri' nei bagni di un liceo anche a Lucca

La dirigente scolastica ha allertato la polizia. Nei giorni scorsi una lista analoga è apparsa al liceo Giulio Cesare della Capitale

Polizia (Fotogramma)
Polizia (Fotogramma)
03 dicembre 2025 | 18.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un elenco con i nomi di due studentesse accompagnato dalla scritta "Lista stupri" è comparso questa mattina nei bagni maschili del liceo scientifico Vallisneri di Lucca, a pochi passi dal centro storico della città. L'allarme è stato immediatamente raccolto dalla preside, che ha fatto rimuovere la scritta e avvisato le forze dell'ordine.

Sebbene gli autori del gesto non siano ancora stati identificati, le indagini della Questura di Lucca sono in corso. Il gesto sembra configurarsi come un tentativo di emulare un episodio analogo avvenuto nei giorni scorsi al liceo Giulio Cesare di Roma. La scuola e le autorità hanno espresso forte preoccupazione per la gravità dell’accaduto, sottolineando l’importanza di tutelare gli studenti e prevenire atti di violenza o intimidazione.

Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a collaborare per individuare i responsabili. Intanto, l’episodio ha riacceso il dibattito sul fenomeno della diffusione di minacce e violenze verbali nelle scuole italiane, evidenziando la necessità di interventi educativi e di sorveglianza più attenti.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
lista stupri lista stupri liceo lista stupri roma lista stupri lucca
Vedi anche
News to go
Atreju 2025, sabato al via la festa FdI
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza