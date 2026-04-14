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Macerata, allenatore 59enne muore durante partita di calcio a Corridonia

L'uomo si è sentito male durante il match tra San Claudio e Trodica. Sul posto il personale del 118 ha tentato la rianimazione ma non c'è stato nulla da fare ed è stato constatato il decesso﻿

Macerata, allenatore 59enne muore durante partita di calcio a Corridonia
14 aprile 2026 | 10.12
Redazione Adnkronos
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Un allenatore 59enne di Morrovalle morto ieri sera improvvisamente durante una partita della squadra di calcio locale categoria Allievi nel campo sportivo di San Claudio a Corridonia. Attorno alle 19:30 l'uomo ha avvertito un malore durante il match tra San Claudio e Trodica. Sul posto il personale del 118 ha tentato la rianimazione ma non c'è stato nulla da fare ed è stato constatato il decesso. Sul posto anche i carabinieri. Ancora ignote le cause del malore.

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