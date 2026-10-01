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Malattie rare, Locatelli: "Fare rete e ascoltare bisogni famiglie per cure più accessibili"

La ministra per la Disabilità, nel messaggio di saluto alla prima edizione di 'RAREvolution - Una finestra sul futuro della malattie rare'

Alessandra Locatelli, (Gloria Imbrogno / IPA/Fotogramma, Roma - 2019-07-11) - FOTOGRAMMA
Alessandra Locatelli, (Gloria Imbrogno / IPA/Fotogramma, Roma - 2019-07-11) - FOTOGRAMMA
01 ottobre 2026 | 11.31
Paola Olgiati
LETTURA: 1 minuti

"E' importante fare rete, condividere competenze e ascoltare direttamente i bisogni delle persone e delle famiglie". Lo ha detto Alessandra Locatelli, ministra per la Disabilità, nel messaggio di saluto alla prima edizione di 'RAREvolution - Una finestra sul futuro della malattie rare', format di lavoro che mette in relazione l'innovazione e l'organizzazione delle cure delle malattie rare, organizzato a Roma da Bistoncini Partners. "Ricerca, innovazione e organizzazione dei servizi sono temi fondamentali - ha sottolineato - perché dietro ogni progresso ci sono possibilità concrete di diagnosi più tempestive, percorsi più chiari, cure più accessibili e una migliore qualità della vita".

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malattie rare alessandra locatelli rerevolution
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