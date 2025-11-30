circle x black
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali oggi 1 dicembre: le regioni a rischio

Sorvegliate speciali Emilia Romagna, Toscana e Lazio

Una donna con l'ombrello (Fotogramma/Ipa)
01 dicembre 2025 | 00.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuova perturbazione di origine atlantica in arrivo sul nostro Paese. Oggi, lunedì 1 dicembre, sono attesi temporali intensi, che si estenderanno a gran parte del Centro-Nord, interessando in particolare i settori tirrenici centro-settentrionali. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata dalla Protezione Civile per la giornata odierna, lunedì 1 dicembre, un'allerta gialla su parte di Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Particolare attenzione in particolare sui rispettivi settori dell'Appennino settentrionale e sui settori costieri tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Meteo, le previsioni per la settimana

Le previsioni del tempo per oggi indicano l'arrivo di una vasta area di bassa pressione, presente a nord del Vecchio Continente, si estenderà verso sud, dall'Islanda fino al Mediterraneo, formando un vero e proprio 'canale perturbato', diretto verso l'Italia. Lungo questo flusso si muoveranno continui fronti, perturbazioni e impulsi di aria polare, che viaggeranno rapidamente lungo lo stesso percorso. Il risultato sarà una sequenza di passaggi di maltempo già da ogg', soprattutto sulle regioni del Centro-Sud, che caratterizzeranno buona parte della prima decade di dicembre, fino al Ponte dell'Immacolata.

