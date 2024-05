Allo studente brutalmente arrestato a Miami accordata l'estensione del permesso di viaggiare e restare in Italia. La mamma: "Speriamo verso la fine della prossima settimana"

Matteo Falcinelli, il giovane brutalmente arrestato a Miami lo scorso febbraio all'esterno di un locale notturno, presto in Italia, forse già dalla prossima settimana. Ad annunciarlo è la signora Vlasta, mamma dello studente.

"Ieri mattina è stata concessa dal giudice a Matteo l'estensione dell'attuale permesso di viaggiare con possibilità per lui di rimanere in Italia fino al 30 giugno 2024. Stiamo aspettando l'emissione del documento ufficiale, sperando di ricevere prima della nostra partenza anche il file con tutte le registrazioni audio e video riguardanti il caso di Matteo. Pensiamo quindi di riuscire a rientrare in Italia verso la fine della settimana prossima", spiega.

La protesta ufficiale del console italiano

Sulla vicenda del nostro connazionale, "il console generale ha presentato una nota di protesta ufficiale", ha dichiarato intanto ieri durante il Question Time al Senato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "La nota - indirizzata al Dipartimento di Stato e al capo della polizia di Miami - ha evidenziato l'inaccettabilità di quanto accaduto". "Il console generale vedrà proprio oggi il capo della Polizia", ha aggiunto Tajani. "Il nostro governo continuerà a seguire il caso con la massima attenzione. Io stesso incontrerò la prossima settimana alla Farnesina l'avvocato incaricato dalla famiglia", Francesco Maresca.