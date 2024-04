Medio Oriente, Mons. Fisichella: "Spero Roma diventi città dell'annuncio di pace per il Giubileo"

Il pro-prefetto del Dicastero per la nuova Evangelizzazione intervenuto al Forum Adnkronos al Palazzo dell'Informazione: "Sarebbe un segno di speranza molto significativo"

Roma "città dell'annuncio di pace" in occasione del Giubileo: è l'auspicio di Monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per la nuova Evangelizzazione, intervenuto al Forum Adnkronos al Palazzo dell'Informazione. "Sabato sono passato davanti all'ulivo che fu piantato insieme da Papa Francesco, Abu Mazen e Shimon Peres. Passandoci davanti - ha aggiunto - ho pensato: quell'alberello è diventato un albero, ma ci ritroviamo in una situazione che oggi contraddice completamente quel gesto che era così simbolico. Io potrei augurarmi che Roma diventi la città dell'annuncio di pace, sarebbe un segno di speranza molto significativo. La diplomazia della Santa Sede è sempre molto disponibile".