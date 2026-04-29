Messina: Asp, inaugurata nuova sede Unità screening

E' stata inaugurata la nuova sede Uos Screening dell'ambulatorio di via Vespro a Messina. Grazie ai fondi del Programma nazionale equità in salute (Pnes), la struttura è stata completamente rinnovata e dotata di strumentazione diagnostica di ultima generazione. "Questo investimento - spiega l'Asp di Messina - rappresenta un salto di qualità tecnologico che permette diagnosi più accurate, tempi di refertazione ottimizzati e un ambiente accogliente per il cittadino. Con tale finanziamento europeo, si punta all'innovazione con macchinari all'avanguardia che riducono il margine d'errore, all'efficienza con ambienti moderni che migliorano i flussi di lavoro e l'accoglienza e, ovviamente, all'equità con servizi gratuiti e di alta qualità garantiti a tutta la popolazione target. Non è solo un traguardo amministrativo, ma un patto di fiducia tra l’Azienda sanitaria e i cittadini".

"Invitiamo caldamente tutta la popolazione a rispondere alla chiamata dello screening - afferma il direttore generale dell’Asp Messina Giuseppe Cucci - Abbiamo messo in campo le migliori tecnologie, ora tocca alla comunità compiere il gesto più importante: prendersi cura di se stessi. Non stiamo semplicemente restituendo alla città un edificio rinnovato, ma stiamo consegnando ai cittadini un presidio di alta tecnologia e un simbolo concreto di equità sociale. Grazie all'utilizzo strategico dei fondi del Pnes, siamo riusciti a coniugare l'ammodernamento strutturale con l'acquisizione di strumentazioni diagnostiche di ultimissima generazione. Questo ci permette di elevare gli standard di precisione e tempestività, riducendo quel divario nell'accesso alla prevenzione che per troppo tempo ha pesato su alcune fasce della popolazione".