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Maltempo, allerta meteo arancione e gialla 11 novembre: le regioni a rischio

L'avviso pubblicato dalla Protezione civile per i territori a rischio temporali a causa del passaggio sull'Italia di una tempesta atlantica

Mappa delle allerte meteo 11 novembre - (Dipartimento Protezione civile)
Mappa delle allerte meteo 11 novembre - (Dipartimento Protezione civile)
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10 novembre 2026 | 17.07
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

A causa dell'arrivo di una doppia perturbazione di origine atlantica sull'Italia si prospettano piogge e perturbazioni per mercoledì 11 novembre, su alcune regioni. Per questo la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per rischio idrogeologico su parte dell'Emilia Romagna e gialla per rischio temporali su settori della Toscana e della Liguria.

Il bollettino della Protezione civile dell'11 novembre

Come emerge dall'ultimo bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, è stata diramata per mercoledì 11 novembre, allerta meteo arancione per rischio idrogeologico sull'Emilia Romagna (Montagna emiliana centrale) e poi allerta meteo gialla per rischio temporali su Liguria (Bacini Liguri Marittimi di Levante) e Toscana (Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Valdarno Inf., Arno-Costa, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia), per rischio idraulico su Emilia Romagna (Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana, Pianura modenese, Collina bolognese, Montagna bolognese) e Toscana (Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Serchio-Lucca) e per rischio idrogeologico su Emilia Romagna (Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese), Liguria (Bacini Liguri Marittimi di Levante) e Toscana (Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Valdarno Inf., Arno-Costa, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia).

Le previsioni meteo dell'11 novembre

Come hanno evidenziato gli esperti de iLMeteo.it, due perturbazioni arrivano sull'Italia, la prima più modesta interesserà il Centro-Nord fino a mercoledì, la seconda, da giovedì, più intensa, oltre al Centro-Nord si porterà anche al Sud entro il weekend. Temperature generalmente stazionarie, ma con tendenza all'incremento dei valori notturni. Domenica mattina deboli gelate sulla pianura del Nordest.

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