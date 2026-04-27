circle x black
Cerca nel sito
 

Torna il maltempo, più freddo e temporali a partire da oggi: quanto dura

In arrivo forti raffiche di vento e grandinate sparse. Ma secondo le previsioni l'alta pressione dovrebbe riaffacciarsi già dal fine settimana

Donna con ombrello - Fotogramma
Donna con ombrello - Fotogramma
28 aprile 2026 | 00.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sole e caldo con i minuti contati. A partire da oggi, martedì 28 aprile, il meteo inverte la rotta per portare aria più fresca, piogge e temporali facendo preoccupare chi, dopo la 'bolla' quasi estiva del 25 aprile contava in un altrettanto assolato weekend lungo del 1° maggio. Ma non tutto è perduto.

CTA

"Il recente fine settimana - conferma all'Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo de 'iLMeteo.it' - ha regalato all'Italia un assaggio d'estate decisamente precoce, con un quadro meteorologico dominato da una stabilità anticiclonica che ha spinto le temperature ben oltre i canoni stagionali. In diverse località del Centro-Nord, le colonnine di mercurio hanno raggiunto picchi di 27-28 °C, registrando anomalie termiche positive fino a 8 °C rispetto alle medie climatologiche di riferimento. Tuttavia, questa bolla di calore sta per essere scalfita da un cambio di circolazione che riporterà l'atmosfera verso una dinamica più turbolenta e fresca".

Già da oggi "i primi segnali di cedimento si manifesteranno sotto forma di instabilità convettiva pomeridiana. L'energia termica accumulata nei bassi strati fungerà da carburante per lo sviluppo di celle temporalesche, concentrate inizialmente lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica. La fase clou del peggioramento - spiega Gussoni - è prevista per mercoledì 29 aprile, quando l'irruzione di correnti più fredde provenienti da Nord-Est determinerà una severa destabilizzazione della colonna d'aria. L'interazione tra l'aria fredda in quota e il calore latente presente sul bacino del Mediterraneo innescherà contrasti termici significativi, favorendo la formazione di sistemi temporaleschi intensi. Tali manifestazioni saranno accompagnate da frequenti fulminazioni, forti raffiche di vento e locali grandinate, colpendo dapprima le regioni del Nord per poi estendersi alle regioni centrali appenniniche e alla Sardegna".

Quando torna il sole

"Nella giornata di giovedì 30 aprile, il fronte instabile scivolerà progressivamente verso il Centro-Sud, portando con sé piogge e un sensibile abbassamento delle temperature, che rientreranno in ranghi più consoni al periodo. Parallelamente, le regioni settentrionali beneficeranno di un graduale miglioramento grazie al subentro di correnti più secche che favoriranno ampi rasserenamenti. Questa fase di transizione si esaurirà in vista del ponte del Primo Maggio: dopo gli ultimi fenomeni residui su Calabria e Sardegna, l'espansione di un nuovo promontorio di alta pressione garantirà un ripristino della stabilità atmosferica su tutto il Paese, con un nuovo e deciso rialzo termico che ci accompagnerà verso condizioni climatiche nuovamente miti e gradevoli".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
meteo temporali instabilità sole 1° maggio
Vedi anche
News to go
Nel 2024 la siccità ha colpito quasi 157mila chilometri quadrati di territorio Ue
Spari alla cena con Trump, la corsa del sospetto e la reazione del Secret Service - Video
L'addio di Ranieri alla Roma, sconcerto tra i tifosi a Testaccio
Lazio, ecco il nuovo sponsor: ufficiale partnership con Polymarket
Sal Da Vinci: "L’amore è un mestiere e va frequentato" - Video
Decreto sicurezza, Gianni Cuperlo cita Cetto La Qualunque alla Camera - Video
News to go
Guerra Iran, danni diretti per il vino
Alla Camera il voto sul decreto sicurezza, le opposizioni intonano 'Bella Ciao' - Video
News to go
Mattarella: "La legge del più forte genera barbarie"
Il diavolo veste Prada 2, a Milano l’anteprima con i look ‘Miranda approved’
Crolla palazzina disabitata a Napoli, si scava tra le macerie - Video
Serata da Dolce Vita al ristorante di Max Giusti: Sal Da Vinci, Britti e Zampaglione insieme con 'Per Sempre Sì' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza