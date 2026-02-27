circle x black
Cerca nel sito
 

Milano, accoltella il cognato in strada: 33enne arrestato per tentato omicidio

L'agguato sotto casa mentre l'uomo rientrava con le buste della spesa. Dietro all'aggressione ci sarebbero dissapori in famiglia

Milano, accoltella il cognato in strada: 33enne arrestato per tentato omicidio
27 febbraio 2026 | 10.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ha teso un agguato in strada al cognato che stava rientrando a casa con le buste della spesa e lo ha colpito ripetutamente con un lungo coltello da cucina. E' successo lo scorso 19 febbraio a Paderno Dugnano, in provincia di Milano.

L'aggressione è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza: dai video si vede la vittima camminare in strada, con lo zaino in spalla, il cappuccio della giacca in testa e un sacchetto della spesa in mano. Un uomo, con giacca e jeans, gli corre dietro, lo raggiunge e inizia a colpirlo ripetutamente con un coltello da cucina con lama da 20 centimetri, mentre gli rivolge insulti in arabo. Lo ferisce prima alla fronte, poi tenta di colpirlo ai fianchi, ma gli indumenti pesanti e lo zaino proteggono la vittima, che riesce a fuggire e trova riparo in un condominio.

L'arma è stata ritrovata e sequestrata nel sopralluogo svolto subito dopo l'aggressione dai carabinieri della tenenza di Paderno Dugnano, che - coordinati dalla Procura di Monza - hanno arrestato per tentato omicidio il cognato, un 33enne egiziano con precedenti. Dietro all'aggressione ci sarebbero dissapori in famiglia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
accoltellamento tentato omicidio aggressione cronaca news Milano news Paderno Dugnano notizie
Vedi anche
Sanremo, fuga dall’Ariston in tandem per Maria Antonietta e Colombre - Video
Sanremo, Patty Pravo: “Altro che diva, sono un frugolotto” - Video
Ex Ilva, tribunale ordina stop attività area a caldo per tutelare la salute
Sanremo in delirio, Sal Da Vinci canta tra i fan 'Per sempre sì' - Video
News to go
Oleoturismo, +37% esperienze legate all'olio tra il 2021 e il 2024
Fiorello candida Catania a Capitale della Cultura - Video
News to go
Sciopero aerei e treni oggi e domani, ritardi e cancellazioni
Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: "Ho deciso io, non c'era alchimia" - Video
Sanremo, Arisa: "Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo" - Video
News to go
Bonus donne rinnovato per il 2026, come funziona
Sanremo 2026, buona la prima - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Auto, scatta l'alcolock: cosa c'è da sapere


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza