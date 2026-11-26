Rafforzare la sinergia tra istituzioni centrali ed enti locali per avvicinare le politiche attive del lavoro ai cittadini, con una particolare attenzione ai giovani, alle donne e ai territori più fragili. E' questo l’obiettivo del protocollo d’intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Anci sottoscritto sul palco della 43sima Assemblea Annuale dell’Anci, in corso a Verona. A siglare l’intesa, che avrà durata biennale, sono stati il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone e il presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi. L’accordo punta a integrare politiche del lavoro, servizi sociali, politiche giovanili e sviluppo economico locale attraverso una rete territoriale capillare.

I Comuni, infatti, rappresentano il primo presidio di prossimità per contrastare il disagio giovanile e l'inattività, orientando i cittadini – in particolare i giovani Neet, le persone con disabilità, i lavoratori precari e le donne in contesti fragili – verso gli strumenti digitali nazionali di attivazione e incontro tra domanda e offerta, come la piattaforma SIISL, il servizio di orientamento APPLI e il programma EDO per l'alfabetizzazione digitale. Particolare rilievo viene riservato alle Aree Interne e alle Isole Minori (individuate dal Piano Strategico Nazionale PSNAI 2025), dove la carenza di servizi e il divario digitale rischiano di frenare l'occupazione e la residenzialità. L’intesa prevede inoltre percorsi di formazione per gli operatori comunali, la promozione dell’autoimpiego e dell’imprenditoria femminile e giovanile, il rafforzamento del sistema duale e degli ITS, nonché il supporto tecnico-operativo di Sviluppo Lavoro Italia spa (società in house del Ministero) per affiancare gli enti locali nella coprogettazione e nella predisposizione di avvisi territoriali.

"Con il protocollo tra Ministero e Anci rafforziamo la sinergia tra istituzioni centrali e locali per sostenere, insieme, l’attivazione e i progetti di vita e di lavoro dei cittadini", afferma il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone. "L’obiettivo comune è semplificare l’informazione e l’accesso a incentivi e progettualità già attive: dalle opportunità presenti sulla piattaforma SIILS agli incentivi per l’autoimpiego, fino alla prestazione universale e all’assegno di inclusione per le vittime di violenza".

"L’eredità più importante del Pnrr è stata la costruzione di una governance condivisa, di strumenti che ci consentono di lavorare meglio come Governo centrale, come ministeri e come territori. Il confronto quotidiano ci ha permesso di affinare le regole e i sistemi" ha spiegato Calderone che ha anche precisato: “In questi anni abbiamo potenziato la rete dei servizi sociali e il ruolo degli operatori, anche attraverso nuove assunzioni. Tutte le nostre strategie di inclusione sociale e lavorativa, dall’Assegno di inclusione al Supporto per la formazione e il lavoro, hanno come presupposto la presa in carico da parte dei servizi territoriali. Ecco perché è importante il ruolo dei Comuni nel mettere in connessione queste due realtà”..

Particolare attenzione è stata dedicata ai giovani che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi formativi, richiamando l’esperienza del progetto 'DesTEENazione', rivolto alla fascia di età tra gli 11 e i 21 anni. "La prima cosa da fare - ha precisato ancora Calderone - è entrare in contatto con questi ragazzi, costruire un legame che parta dall’ascolto e dalla comprensione dei loro bisogni. Il tema della formazione è strategico, soprattutto in un mondo del lavoro in cui le professionalità si evolvono rapidamente, anche per effetto della tecnologia. Dobbiamo imparare a leggere il futuro con gli occhiali adeguati, non certamente con quelli del passato”.

"La firma di questo protocollo - commenta il presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi - rappresenta un passaggio strategico per consolidare il ruolo dei Comuni come motore di coesione sociale e sviluppo economico dei territori. Le sfide dell’occupazione, della transizione digitale e del contrasto allo spopolamento si vincono solo mettendo a sistema le competenze nazionali con quella conoscenza diretta dei bisogni delle comunità che solo i Sindaci possiedono. Mettere a disposizione degli enti locali strumenti innovativi e percorsi semplificati significa offrire risposte concrete ai nostri cittadini, trasformando la prossimità amministrativa in opportunità reale di lavoro e inclusione".

Soddisfazione viene espressa anche dal vicepresidente dell’Anci con delega al Lavoro, Massimo Cavazzana, che per un anno ha seguito i lavori preparatori insieme al Dipartimento per le Politiche Attive del Lavoro per giungere alla definizione dell'accordo: "Questo protocollo è il frutto di un intenso anno di lavoro condiviso con il Ministero e le sue strutture tecniche, nato dall’esigenza concreta di dotare i Comuni di strumenti operativi efficaci per non lasciare indietro nessun territorio. Abbiamo costruito un’alleanza che valorizza gli sportelli e le reti locali, favorisce la formazione degli operatori comunali e attiva il supporto specialistico di Sviluppo Lavoro Italia per accompagnare gli enti nella progettazione e nell'accesso alle misure sull'autoimpiego e sull'inclusione. E' un risultato importante che consente ai nostri Comuni di essere protagonisti attivi nella riduzione del divario tra domanda e offerta di competenze".

Per garantire l’efficace attuazione delle iniziative e la sperimentazione di progetti pilota sui territori, l'intesa prevede infine l'istituzione di un Tavolo tecnico paritetico incaricato del monitoraggio e della valutazione costante delle attività.