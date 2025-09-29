circle x black
Morto Santi Trimboli, volto noto Tgr Calabria e '90esimo minuto': aveva 80anni

Era malato da tempo

29 settembre 2025 | 23.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È morto a Cosenza, all'età di 80 anni, Santi Trimboli, ex giornalista della Rai Tgr Calabria. Era malato da tempo. Trimboli, in pensione con la qualifica di vicecaporedattore, è stato volto noto del tg e del programma '90esimo minuto'. Giornalista professionista dal 1973 ed esperto di sport, nel corso della sua carriera collaborò con prestigiose testate tra cui il 'Corriere dello Sport' e con le trasmissioni 'Tutto il calcio minuto per minuto', 'Stadio Sprint' e 'La Domenica Sportiva'.

