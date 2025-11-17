circle x black
Napoli, calciatore 23enne morto in ospedale dopo due mesi: ferito in una sparatoria

Umberto Catanzaro era rimasto gravemente ferito nell'agguato del 15 settembre per il quale sono finite in manette 5 persone

Auto dei Carabinieri
17 novembre 2025 | 13.44
Redazione Adnkronos
E' morto dopo due mesi Umberto Catanzaro, il calciatore 23enne gravemente ferito in un agguato avvenuto lo scorso 15 settembre a Napoli. Il giovane era stato ricoverato all’ospedale Pellegrini.

Per questo episodio i Carabinieri avevano eseguito lo scorso 19 ottobre 4 fermi di indiziato di delitto e un’ordinanza di custodia.

La vittima si trovava ancora nel Reparto di rianimazione per le lesioni riportate. La salma resta a disposizione per la successiva autopsia. La sparatoria era nata dopo una presunta Revenge porn, con la diffusione di un video esplicito che ritraeva la figlia di un affiliato a un clan di camorra della zona, ed era avvenuta in via San Mattia.

