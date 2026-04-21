Oggi è il Natale di Roma. Secondo la tradizione, la Città Eterna venne fondata infatti il 21 aprile 753 a.C., da Romolo sul colle Palatino. Nell'antichità il Natale di Roma era ricordato dai suoi abitanti con una festa chiamata 'Palilia' e ancora oggi, 2779 anni dopo, in questo giorno si celebra la fondazione della città: Roma Capitale promuove un ricco programma di appuntamenti culturali gratuiti, pensati per raccontare la storia millenaria dell’Urbe.

La musica

Elemento cardine dei festeggiamenti è in primo luogo la musica che allieterà il tardo pomeriggio del 21 aprile con un momento di partecipazione collettiva, in partenza in contemporanea alle ore 17.30, in diversi punti del centro storico.

Protagoniste assolute di questo omaggio alla città eterna saranno le Bande musicali delle forze armate che porteranno il proprio repertorio in alcuni luoghi suggestivi: da piazza del Campidoglio che ospiterà il consueto concerto della Banda della Polizia locale di Roma Capitale, fino alla Scalinata di Trinità dei Monti, dove si esibirà la Banda dell’Esercito Italiano; da piazza San Silvestro, in cui si terrà il concerto della Banda della Marina Militare, fino ad arrivare a piazza Pia, luogo designato a ospitare l’esibizione della Banda dell’Aeronautica Militare. E poi ancora piazza di San Lorenzo in Lucina con la Banda dell’Arma dei Carabinieri, piazza di Pietra, in cui si esibirà la Banda della Polizia di Stato e piazza di S. Ignazio che ospiterà la Banda della Polizia Penitenziaria.

Le altre iniziative culturali

Ancora nel pomeriggio, si torna in piazza del Campidoglio per un’altra iniziativa speciale. Alle ore 16.30, 17.15, 18.00 e 18.45 le visitatrici e i visitatori potranno accedere eccezionalmente a Palazzo Senatorio per le visite gratuite all’Aula Giulio Cesare, a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. I gruppi di massimo 30 partecipanti potranno accedere dall’ingresso di Sisto IV, in prossimità della colonna con la Lupa Capitolina (in via San Pietro in Carcere). Guide esperte accoglieranno i visitatori presso l’Aula Giulio Cesare e forniranno brevi approfondimenti sulla storia di Palazzo Senatorio, sede del Comune di Roma dal 1143, e sulla funzione dell’Aula assembleare. La partecipazione è gratuita previa prenotazione obbligatoria allo 060608 a partire dalle ore 10.00 di venerdì 17 aprile.

Il programma di visite e itinerari guidati è ricco. Alle ore 10.00, con un itinerario urbano gratuito tra le strade del Quadraro, si andrà alla scoperta delle opere di street art del progetto M.U.Ro, in un percorso che intreccia linguaggi contemporanei e memoria storica del quartiere, colpito dal tragico rastrellamento del 17 aprile 1944 (partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria allo 060608). Si prosegue poi alle ore 11.00 con la visita guidata alla mostra Constantin Brâncuşi: le Origini dell’Infinito ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali che metterà in luce il suggestivo dialogo tra la scultura antica e quella moderna del maestro rumeno, evidenziando al contempo i legami culturali tra Roma e la Romania. S

empre alle ore 11.00, nell’ambito del programma aMICi, si terrà al Museo Pietro Canonica la visita guidata Pietro Canonica e il fascino dell’Oriente per scoprire i tesori nascosti nella casa-museo di Villa Borghese e approfondire il ruolo dello scultore nell’esportazione del modello dei monumenti delle Capitali d’Italia – da Torino a Roma – presso i leader mediorientali. Nel pomeriggio, gli appuntamenti proseguiranno alle ore 15.30 al Museo di scultura antica Giovanni Barracco con la visita guidata alla Sala Romana che consentirà di approfondire tematiche relative all’antica Civiltà attraverso lo studio delle opere d’epoca in essa conservate; alle ore 16.30, alla Galleria d’Arte Moderna, con una visita tematica alla mostra Gam 100.

Un secolo di Galleria Comunale 1925–2025, per scoprire e approfondire la nascita e l’evoluzione della prima collezione comunale di arte moderna e contemporanea; alle ore 18.00, al Museo di roma in Trastevere per ammirare le immagini della città eterna vista attraverso gli scatti del fotografo francese Hervé Gloaguen, realizzati tra il 1975 e il 1995 durante le sue esplorazioni notturne.

Il programma si concluderà domani, mercoledì 22 aprile alle ore 16.00 presso il Museo di Roma, a Palazzo Braschi, con la visita Vivere a Roma: piazze, feste e mestieri. Un approfondimento sulla vita quotidiana della città dal Seicento all’Ottocento – tra mercati, celebrazioni e antichi mestieri – raccontata attraverso i disegni e le incisioni presenti nella collezione del museo. Le visite guidate all’interno dei Musei Civici sono gratuite previo acquisto del biglietto del museo secondo tariffazione vigente. L’ingresso ai Musei Civici di Roma Capitale è gratuito per tutti i residenti a Roma e nella Città Metropolitana.

Le rievocazioni storiche

Le Terme di Diocleziano ospitano due importanti momenti di rievocazione storica simbolici e altamente evocativi, il Tracciato del Solco Primigenio e i Palilia. Entrambe curate dal Gruppo Storico Romano, da anni protagonista delle celebrazioni dedicate alle origini dell’Urbe, le rievocazioni offrono al pubblico un’esperienza immersiva tra storia, mito e tradizione, con figuranti in abiti d’epoca e ricostruzioni fedeli dei rituali antichi.

Il Tracciato del Solco Primigenio rievoca il gesto fondativo attribuito a Romolo, che secondo la tradizione segnò con un aratro il confine sacro della città, il cosiddetto pomerium. Un rito carico di significato, che sancisce la nascita di Roma e il suo legame con il divino.

Accanto a questo momento, verranno celebrati i Palilia (o Parilia), una delle più antiche festività della religione romana. Originariamente festa pastorale, si svolgeva proprio il 21 aprile in onore della divinità Pale, protettrice dei greggi e dei pastori. Nel tempo, la ricorrenza si è intrecciata con il mito della fondazione della città, diventando parte integrante delle celebrazioni del Natale di Roma.