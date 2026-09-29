circle x black
Cerca nel sito
 

Obesità, Vettor (Humanitas): "Prevenzione danno d'organo è nuovo obiettivo'

'Formulazione orale un vantaggio per i pazienti'

Roberto Vettor - Adnkronos
Roberto Vettor - Adnkronos
29 settembre 2026 | 16.52
Maddalena Guiotto
LETTURA: 1 minuti

"Oggi stiamo assistendo a una vera e propria rivoluzione paradigmatica nel campo del trattamento delle malattie croniche in generale e, in particolare, nel trattamento dell'obesità. Innanzitutto, c'è stato l'importante riconoscimento di questa patologia come vera e propria malattia. In secondo luogo, stiamo comprendendo che non è sufficiente perdere peso: oggi il target principale diventa" la prevenzione del "danno d'organo. È in questo campo che ora esiste una vera e propria rivoluzione. Tutto quello che abbiamo a disposizione oggi - dai modi tradizionali di affrontare la malattia a quelli più innovativi, come i farmaci - ha questo bersaglio. I dati che abbiamo a disposizione ci dicono che questo risultato è possibile". Lo ha detto Roberto Vettor, direttore scientifico e coordinatore clinico del Centro di Malattie metaboliche e della nutrizione presso Humanitas Research Hospital di Milano, intervenendo oggi nel capoluogo lombardo all'incontro con la stampa 'Diabete, obesità: nuove opzioni terapeutiche migliorano la qualità di vita', promosso da Novo nell'ambito del 62° Congresso dell'Associazione europea per lo studio del diabete (Easd), in corso al MiCo fino al 2 ottobre.

Tra le innovazioni terapeutiche più attese nella gestione dell'obesità c'è la formulazione in pillola di semaglutide, un'evoluzione che può determinare un valore importante nella pratica clinica. "Il vantaggio di questi farmaci, a parità di efficacia rispetto alla versione iniettiva - conclude - risiede nel fatto che permettono di andare incontro alle esigenze" di una semplificazione "della somministrazione da parte dei pazienti".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
obesità prevenzione danno d'organo malattie croniche diabete
Vedi anche
Euronext-Deutsche Boerse, Testa spiega l'impatto di una possibile aggregazione per Piazza Affari - Video
Colf, badanti e baby sitter: quando va versata la contribuzione - Video
Manovra, Testa (Borsa italiana): "Ecco cosa servirebbe per aumentare le quotazioni" - Video
Carburanti, Pichetto: "L'8 ottobre faremo punto situazione nazionale e rispetto a Ue" - Video
Roma, sgombero Tor Sapienza: le forze dell'ordine dentro il 'palazzo della droga' a via Tallone
Myrta Merlino presenta il libro dedicato alla sua 'mamma geniale' - Video
Caso Regeni, la legale della famiglia: "Il governo prenda atto della sentenza e rompa rapporti con Egitto" - Video
Tetto al prezzo Eni e file ai distributori, la coda a via Cristoforo Colombo a Roma - Video
Golf car, l'assessore Patanè: "A Roma abbiamo autorizzato solo 41 mezzi su 400" - Video
David Rossi, si simula la defenestrazione: le immagini della perizia disposta dalla Commissione
David Rossi, Manghi (consulente Commissione): "Gli aggressori furono minimo due" - Video
Carburanti, da oggi in vigore il tetto ai prezzi dell'Eni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza