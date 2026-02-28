circle x black
Firenze, 33enne ucciso: arrestati tre aggressori

All'origine dello scontro vi sarebbe il tentativo di riscuotere con modalità violente un debito non saldato

Carabinieri - Ipa/Fotogramma
Carabinieri - Ipa/Fotogramma
28 febbraio 2026 | 10.03
Redazione Adnkronos
Svolta nelle indagini sull'omicidio Gabriele Citrano, 33enne palermitano, residente a Pisa dove lavorava come designer di cucine per una multinazionale, avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 febbraio in un appartamento di via Reginaldo Giuliani zona alla periferia di Firenze. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno arrestato tre persone con le accuse, a vario titolo, di rissa aggravata, lesioni aggravate e omicidio.

L'intervento dei militari è scattato poco dopo le 2 della notte scorsa, in seguito a diverse segnalazioni giunte al 112 da parte di residenti che riferivano di una violenta rissa in atto. Giunti al civico 99 di via Reginaldo Giuliani, i carabinieri si sono trovati di fronte a una scena particolarmente cruenta: almeno quattro persone si stavano affrontando all'interno di un appartamento, armate di coltelli e di una mazza da baseball.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe iniziata in strada, nei pressi della stazione di Rifredi, dove tre uomini avrebbero cominciato a fronteggiarsi, per poi spostarsi all'interno dell’abitazione, dove erano presenti altri due individui, uno dei quali avrebbe preso parte attiva agli scontri. La violenza della colluttazione ha reso necessario, da parte dei militari intervenuti, l'uso delle armi a scopo di deterrenza. Solo dopo ripetute intimazioni gli aggressori hanno interrotto l'azione.

Al termine della rissa, tre persone sono rimaste a terra in stato di incoscienza e con profonde ferite, mentre una quarta è risultata illesa. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno constatato il decesso di Gabriele Citrano, colpito da numerose e profonde ferite da arma da taglio. Gli altri tre feriti, una volta ricevute le cure necessarie all'ospedale di Careggi, sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Sollicciano.

Le indagini, coordinate dalla Procura con la procuratrice Rosa Volpe e il pubblico ministero Andrea Cusani e condotte dai carabinieri del Reparto Operativo, sono tuttora in corso. Secondo quanto emerso nelle prime fasi investigative, all'origine dello scontro vi sarebbe il tentativo di riscuotere con modalità violente un debito non saldato, la cui natura è ancora oggetto di accertamenti. Una spedizione punitiva che si è trasformata in un'aggressione sfociata in un omicidio.

omicidio Firenze firenze arrestati omicidio gabriele citrano
