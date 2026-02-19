circle x black
Omicidio nella notte a Nuoro, operaio 38enne freddato sull'uscio di casa

Tonino Pireddu stava entrando nella sua abitazione a Orani, quando è stato raggiunto da una fucilata alle spalle

19 febbraio 2026 | 13.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Omicidio nella notte nel Nuorese, un operaio di 38 anni è stato freddato sull'uscio di casa a Orani. Tonino Pireddu stava entrando nella sua abitazione nel centro del paese quando è stato raggiunto da una fucilata alle spalle. La sua compagna era appena entrata in casa mentre lui si era attardato per recuperare qualcosa nell'auto ed è stato colpito in modo letale. I carabinieri stanno raccogliendo tutti gli elementi utili e stanno cercando di capire se l'omicidio sia collegato ad altri episodi: nei mesi scorsi l'auto della vittima e della compagna erano state date alle fiamme. Il pm di turno ha disposto l'autopsia per ricostruire la dinamica dello sparo che ha ucciso il 38enne. La comunità di Orani è sconvolta dall'accaduto e sono stai sospesi tutti gli eventi in programma per il Carnevale.

"A causa del grave lutto che ha colpito la nostra comunità . si legge sulla pagina Facebook del Comune .di Orani -, l'Amministrazione comunale, la Proloco, l'associazione della maschera de Su Bundhu, il gruppo carro e tutte le persone coinvolte nell'organizzazione degli eventi hanno deciso di annullare momentaneamente il carnevale oranese, rinviandolo a data da destinarsi. Ci stringiamo in un abbraccio sincero alla famiglia, profondamente addolorati e sgomenti. Chi ha osato fare questo gesto ha ferito gravemente anche tutta la nostra comunità".

