Operaio cade da 10 metri, morto 47enne in provincia di Rovigo

La tragedia avvenuta sotto gli occhi di un collega, che ha dato l'allarme

04 novembre 2025 | 17.15
Redazione Adnkronos
Un operaio di 47 anni è morto oggi pomeriggio a San Martino di Venezze, in provincia di Rovigo, cadendo da un’altezza di 10 metri.

L’uomo stava facendo dei lavori di manutenzione nel capannone di una cooperativa per conto di una ditta esterna e la tragedia sarebbe avvenuta sotto gli occhi di un collega che ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti il Suem 118, i carabinieri della locale stazione e i tecnici dello Spisal per le indagini del caso.

Tag
morti sul lavoro incidenti sul lavoro operaio morto rovigo operaio morto rovigo san martino di venezze
