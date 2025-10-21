Premio Atena 2025 a Bernini, Fendi, Sandulli e Zappia

I riconoscimenti giovedì 23 ottobre in Campidoglio. Durante l'evento 'Sinapsi rosa. Dentro il cervello delle donne’, un dialogo tra i professori Maira e Colosimo sulle capacità uniche delle donne di elaborare informazioni in modo complesso e multidimensionale

Il Premio Atena 2025 si terrà il prossimo 23 ottobre presso la sala della Protomoteca in Campidoglio e quest’anno vuole celebrare il Decennale della Giornata Nazionale della Salute della Donna, della quale la Fondazione Atena è stata ideatrice e promotrice nel 2015. "Per questa occasione - si legge in una nota - è stato costituito un Comitato d’Onore di grandi personalità, per rendere questa ricorrenza una preziosa opportunità per ottenere una maggiore consapevolezza dell’importanza di azioni preventive che portino a reali e consistenti miglioramenti per le donne, grazie alla prevenzione della salute femminile, all’attenzione alle differenze di genere e al contrasto alla violenza".

Durante l’evento, presentato dalla giornalista Tonia Cartolano, il Presidente della Fondazione Atena prof. Giulio Maira e il copresidente prof. Cesare Colosimo dialogheranno attraverso una riflessione scientifica sul cervello maschile e femminile: “Sinapsi rosa. Dentro il cervello delle donne”. Spiegano i professori Maira e Colosimo: “I cervelli dell'uomo e della donna sono differenti, ma complementari nella diversità. Il cervello femminile si distingue per una maggiore connettività interemisferica, che favorisce l'integrazione tra diverse aree cognitive ed emozionali. Questa caratteristica rende 'Sinapsi Rosa' un incontro fondato sulla valorizzazione delle capacità uniche delle donne di elaborare informazioni in modo complesso e multidimensionale”. Inoltre verranno descritti i numerosi progetti di Atena e di Atena Donna, dedicati alle donne più fragili e ai giovani.

I premi Atena Donna 2025 riservati a figure femminili che hanno raggiunto risultati mai ottenuti prima da una donna, saranno consegnati a Gabriella Palmieri Sandulli, prima donna Avvocato Generale dello Stato, e a Mariangela Zappia, prima donna Ambasciatrice d’Italia presso gli Stati Uniti d’America. Inoltre il Premio Speciale Atena Donna è stato conferito quest’anno al ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e ad Anna Fendi, anche per celebrare i 100 anni dalla nascita della Maison.

“Siamo felici che anche quest’anno verranno assegnati premi a personalità femminili di grande valore. Il premio Atena Donna viene conferito a donne straordinarie, come esempio per tutte le giovani che hanno un sogno. E che dimostrano che con determinazione, coraggio e lavoro costante è possibile costruire valori solidi e raggiungere ogni traguardo. Nulla ci viene regalato, ma solo con la passione e il sacrificio si conquista la forza per credere in sé stesse", dice Carla Vittoria Maira, presidente di Atena Donna.

L’iniziativa di Atena ha ottenuto la Medaglia del Presidente della Repubblica e il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, della Regione Lazio e del Comune di Roma e può contare sul Patrocinio di Rai per La Sostenibilità ESG.