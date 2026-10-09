Cresce l’attesa per la quarta edizione del Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo, in programma mercoledì 14 ottobre a Roma, nella prestigiosa Sala Giovanni Spadolini del Ministero della Cultura, in via del Collegio Romano. Un appuntamento ormai riconosciuto come un evento unico nel suo genere, capace di riunire in un’unica manifestazione rappresentanti delle istituzioni, della diplomazia, della cultura, dell’arte, della musica, dello sport, dell’informazione e della società civile. Una formula internazionale che, per la sua capacità di mettere insieme eccellenze e personalità provenienti da mondi e Paesi diversi, ha portato il Premio a essere indicato anche come una sorta di “Oscar del Mediterraneo”.

L’edizione 2026 si prepara a registrare una significativa partecipazione internazionale, con ospiti e rappresentanti provenienti da diversi Paesi dell’area euro-mediterranea e non solo. Hanno confermato la propria presenza rappresentanze diplomatiche e istituzionali di Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Malta, Spagna, Albania e Serbia, oltre ad altre delegazioni e personalità internazionali. La presenza delle ambasciate e delle rappresentanze dei diversi Paesi conferma la vocazione internazionale della manifestazione e il suo ruolo come luogo di incontro, confronto e dialogo tra culture, istituzioni e comunità. Il Mediterraneo non come spazio che divide, ma come area che unisce, attraverso la cultura, lo sport, l’arte, l’informazione e i valori della cooperazione e della conoscenza reciproca.

Tra i protagonisti dell’edizione 2026 figurano rappresentanti della Polizia di Stato. Il Premio sarà conferito a Domenico Cerbone, Direttore dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale della Polizia di Stato, e a Cristina Bonucchi, dirigente della Polizia di Stato, per il loro percorso professionale e per l’impegno nei rispettivi ambiti istituzionali e sociali. Un riconoscimento sarà inoltre assegnato a Carlotta Gilli, atleta delle Fiamme Oro - Nuoto paralimpico, e a Maria Beatrice Mercuri, atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato - Pentathlon moderno, protagoniste di importanti risultati sportivi e portatrici di valori quali determinazione, disciplina, inclusione, sacrificio e impegno. La presenza della Polizia di Stato e delle Fiamme Oro rappresenta uno degli elementi qualificanti dell’edizione 2026 e testimonia l’attenzione del Premio verso quelle eccellenze che, attraverso il proprio lavoro e il proprio percorso sportivo, contribuiscono alla crescita della società e alla diffusione dei valori della legalità, della responsabilità, della solidarietà e dell’inclusione.