Processo appello bis, familiari vittime: "gravi omissioni gestionali hanno portato alla tragedia"

"Oggi abbiamo assistito all’ennesima udienza, in cui gli avvocati degli imputati della Provincia e della Regione hanno sostenuto, guarda caso, che neanche loro siano responsabili. È incredibile sentire che la tragedia di Rigopiano non avrebbe potuto essere evitata e che non ci siano responsabilità. Noi sappiamo che ci sono responsabili chiari e concreti: non si tratta solo di colpa politica, ma anche di gravissime omissioni tecniche e gestionali". Lo dice all'Adnkronos Gianluca Tanda, portavoce del comitato familiari vittime di Rigopiano, al termine della nuova udienza nel processo d’appello bis a Perugia sulla strage che nel gennaio 2017 causò 29 vittime.

"Alcuni dei responsabili che riteniamo tali sono in questo processo e altri sono tornati qui in appello - continua - purtroppo sono sfuggiti al processo per tecnicismi. Altri ancora non sono mai stati indagati. Dire che il piano neve fosse completamente funzionale fino al giorno prima è falso. Carte, fondi e poteri non sono scuse per chi aveva l’obbligo di garantire la sicurezza; monitoraggio, mezzi e procedure non hanno funzionato come dovevano. Dire che tutto era inevitabile è un’offesa alla memoria delle 29 vittime e delle loro famiglie, che oggi chiedono giustizia reale". (di Silvia Mancinelli)