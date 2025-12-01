circle x black
Cerca nel sito
 

Processo appello bis, familiari vittime: "gravi omissioni gestionali hanno portato alla tragedia"

Processo appello bis, familiari vittime:
01 dicembre 2025 | 17.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi abbiamo assistito all’ennesima udienza, in cui gli avvocati degli imputati della Provincia e della Regione hanno sostenuto, guarda caso, che neanche loro siano responsabili. È incredibile sentire che la tragedia di Rigopiano non avrebbe potuto essere evitata e che non ci siano responsabilità. Noi sappiamo che ci sono responsabili chiari e concreti: non si tratta solo di colpa politica, ma anche di gravissime omissioni tecniche e gestionali". Lo dice all'Adnkronos Gianluca Tanda, portavoce del comitato familiari vittime di Rigopiano, al termine della nuova udienza nel processo d’appello bis a Perugia sulla strage che nel gennaio 2017 causò 29 vittime.

"Alcuni dei responsabili che riteniamo tali sono in questo processo e altri sono tornati qui in appello - continua - purtroppo sono sfuggiti al processo per tecnicismi. Altri ancora non sono mai stati indagati. Dire che il piano neve fosse completamente funzionale fino al giorno prima è falso. Carte, fondi e poteri non sono scuse per chi aveva l’obbligo di garantire la sicurezza; monitoraggio, mezzi e procedure non hanno funzionato come dovevano. Dire che tutto era inevitabile è un’offesa alla memoria delle 29 vittime e delle loro famiglie, che oggi chiedono giustizia reale". (di Silvia Mancinelli)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Rigopiano tragedia processo appello bis vittime strage rigopiano
Vedi anche
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza