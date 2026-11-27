Ricostruire i corpi dei feriti di guerra, ridare loro una speranza per il futuro e strumenti per riappropriarsi della propria identità e della propria vita. Con questo intento parte il 1° dicembre (fino al 31) la nuova campagna 'CoopforMsf' a supporto di Medici Senza Frontiere (Msf). Donazione aperta alle casse, con tagli da 1, 2, 5, 10 euro e multipli che poi Coop raddoppierà. Trentuno giorni a disposizione per soci e clienti per aiutare quanti ancora oggi hanno bisogno di cure, con il ricavato totale delle donazioni che sarà devoluto all’ospedale di tutte le guerre che Msf gestisce ad Amman, in Giordania, e che proprio quest’anno celebra i suoi vent’anni di attività. L’ospedale di chirurgia ricostruttiva di Msf ad Amman nasce nel 2006 per offrire cure mediche specializzate ai civili rimasti feriti nella guerra in Iraq. Negli anni è diventato un punto di riferimento in tutto il Medio Oriente per cure specializzate per i feriti in contesti di guerra. Oggi i pazienti – donne, uomini, bambine e bambini - provengono da diversi paesi, tra cui Palestina, Yemen, Siria, Iraq e Sudan. Nel corso di questi venti anni, l’ospedale di Msf ad Amman ha offerto cure mediche a 8.975 pazienti ed eseguito 19.542 operazioni chirurgiche. Chirurgia ortopedica e maxillo-facciale, trattamento delle ustioni e fisioterapia sono affiancati da percorsi di salute mentale, formazione professionale e una scuola all’interno della struttura per i bambini che devono seguire cicli di cura di lunga durata. Inoltre, l’ospedale produce e utilizza protesi in 3D personalizzate e gratuite per pazienti ustionati o amputati.

Dal 2023, circa 75 bambini e bambine palestinesi sono arrivati in cura nell’ospedale ad Amman dopo essere rimasti feriti nel conflitto a Gaza ed essere stati evacuati grazie all’aiuto di Msf. Tra loro c’è Deema, una bambina di 11 anni arrivata con una spalla e il femore rotti dopo essere rimasta imprigionata sotto le macerie di casa sua a Gaza. Dopo le cure ricevute da MSF, oggi è tornata a camminare e a studiare. Anche una piccola donazione può fare la differenza: con una donazione di 2 euro, che diventano 4 grazie al raddoppio di Coop, è possibile finanziare un giorno di antidolorifici per 50 pazienti post-intervento. E ancora, con 5 euro donati in cassa - che diventeranno 10 con il contributo di Coop – si possono comprare 28 paia di guanti sterili utili ai team medici per le operazioni chirurgiche. La collaborazione di Coop con Msf nasce nel 2001 e nel solo 2025 con CoopforGaza ha portato alla raccolta di 641 mila euro, grazie ai quali sono giunti nella Striscia di Gaza centinaia di kit di disinfezione per l’acqua, set chirurgici ed equipaggiamenti per anestesia e rianimazione. Nel marzo 2026, una delegazione Coop è stata ospite dell’ospedale di Amman per toccare con mano il lavoro svolto da MsfSF nella struttura. Bambini, donne e uomini venivano ogni giorno accompagnati nel loro percorso di cura per tornare a camminare, studiare, lavorare. A immaginare di nuovo un domani.

“Coop torna al fianco di Msf per una nuova importante campagna di solidarietà- spiega Ernesto Dalle Rive, Presidente Ancc-Coop (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori) –I nostri soci e consumatori hanno sempre dimostrato una grande generosità e con questa campagna rispondiamo nuovamente alla loro richiesta di fare ognuno la propria parte, per dare il proprio contributo. Le cooperative dal canto loro si impegnano a raddoppiare ogni euro raccolto in cassa, al fine di portare l’aiuto più concreto possibile a chi trova e troverà nell’ospedale di Amman un luogo sicuro e una promessa di una nuova vita”. “La volontà di Coop di continuare a supportarci anche quest’anno è davvero importante per aiutarci a garantire continuità nei nostri progetti. Ogni giorno i nostri team - a Gaza, nell’ospedale di Amman e non solo - vedono e testimoniano le conseguenze dei conflitti sulla vita delle persone. Le ferite e i traumi dei nostri pazienti non si esauriscono con la fine della guerra e per questo nel nostro ospedale di chirurgia ricostruttiva offriamo cure con un approccio multidisciplinare e un percorso di recupero a lungo termine che possano aiutarli a recuperare autonomia, sicurezza e speranza nel futuro - dichiara Laura Perrotta, Direttrice della raccolta fondi di Msf - Ogni donazione ci consentirà di aprire le porte dell’ospedale una volta in più. Far entrare una persona, curarla e farla uscire, verso una vita nuova”.